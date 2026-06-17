Ligue Europa : l'OM échappe à l'exclusion mais est sévèrement mis en garde par l'UEFA

Une grosse mise en garde. Dans l’attente depuis un long moment quand à sa situation économique auprès de l’UEFA, l’OM est fixé : il a été condamné à un an d’exclusion des compétitions européennes avec sursis , ce qui dit concrètement que le club marseillais dispose d’une année pour se remettre dans les clous du fair-play financier et de l’accord qu’il avait passé avec l’instance européenne en 2022. Dix millions d’euros d’amende ont été infligés par l’UEFA à l’OM : six pour la sanction disciplinaire et quatre pour être sorti du cadre du fair-play financier quand aux salaires de ses joueurs.

Pendant ses oraux, l’OM avait expliqué son déficit croissant par la baisse des droits TV en Ligue 1, fait sur lequel il comptait énormément pour ne pas être privé de coupe d’Europe. Comme ce n’est (pour l’instant) que du sursis, les Marseillais pourront bel et bien disputer la Ligue Europa la saison prochaine, mais une exclusion de toutes les coupes d’Europe leur pend très sérieusement au nez si la situation économique du club n’est pas redressée d’ici là.…

TJ pour SOFOOT.com