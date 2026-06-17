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Elye Wahi a été arrêté fin mai pour des soupçons de paris truqués en Ligue 1
information fournie par So Foot 17/06/2026 à 18:18

Elye Wahi a été arrêté fin mai pour des soupçons de paris truqués en Ligue 1

Elye Wahi a été arrêté fin mai pour des soupçons de paris truqués en Ligue 1

Une affaire Wahi en pleine Coupe du monde ? « Nous pouvons confirmer qu’un joueur de football de 23 ans, en compétition en Ligue 1 française, a été arrêté le 29 mai dans le cadre d’une enquête ouverte par le bureau du procureur de Marseille sur des allégations de fraude organisée, de corruption sportive organisée, de traitement des produits du crime et de blanchiment d’argent » , a indiqué un porte-parole du procureur de Marseille au média The Athletic .

Un joueur de Ligue 1 qui « n’est pas membre de la sélection française participant à la Coupe du monde » , comme le précise l’interlocuteur. C’est l ’attaquant niçois Elye Wahi qui est accusé d’avoir récolté un carton jaune volontaire contre le FC Metz le 17 mai dernier. Un comportement qui lui aura valu une petite visite de la police marseillaise, le 29 mai.…

TC pour SOFOOT.com

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