De Zerbi charge la presse française

La petite balle perdue. Suite à la belle victoire de l’Olympique de Marseille sur le RC Lens (3-1) dans le choc de la 19ᵉ journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi, probablement vexé des réactions de la presse française suite au non-match des siens face à Liverpool en Ligue des champions mercredi (0-3), a tenu à remettre les pendules à l’heure.

"Peut-être que je devrais prendre le passeport français pour que vous puissiez dire autre chose" L'énorme charge de Roberto De Zerbi contre les médias français 😳#OMRCL pic.twitter.com/bFvkY6EFTY…

TM pour SOFOOT.com