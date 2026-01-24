 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Beye ouvre la porte à un départ de Seko Fofana
information fournie par So Foot 24/01/2026 à 23:59

Beye ouvre la porte à un départ de Seko Fofana

Beye ouvre la porte à un départ de Seko Fofana

Le terrain, et rien que le terrain. Suite à la défaite du Stade rennais face à Lorient ce samedi (0-2), Habib Beye a évoqué le mercato hivernal en conférence de presse. Questionné plus précisément sur l’avenir de Seko Fofana au SRFC, l’entraîneur n’a pas botté en touche : « Il se dit plein de choses autour de Seko. Pour moi c’est un choix de performance, a clarifié Beye. Aujourd’hui on a des joueurs qui sont rentrés de sélection, on a huit milieux de terrain… J’estime qu’aujourd’hui on a des joueurs qui sont très performants et que Seko doit travailler pour rentrer dans ce groupe-là […] Si ensuite il y a des opportunités, dans ces opportunités-là on verra si c’est le meilleur choix pour le joueur et pour le club. »

Plusieurs clubs se seraient positionnés

Le manque de temps de jeu de l’ancien capitaine du RC Lens (19 minutes passées sur la pelouse depuis le 7 novembre) fait penser que l’international ivoirien pourrait changer de club lors de cette fenêtre estivale. Selon les informations de RMC , plusieurs clubs turcs seraient à l’affût mais le joueur de 30 ans ne semble pas être intéressé. Ouest-France avance de son côté que Benfica et Porto sont séduits par son profil et souhaiteraient se faire prêter le milieu de terrain. Surtout que Rennes a recruté un nouveau milieu, Sebastian Szymański, lors de ce mercato. Arrivé au club le 1ᵉʳ janvier 2025, le champion d’Afrique 2023 a disputé 29 matchs, dont 17 comme titulaire, pour 2 buts et une passe décisive. Il est trop tôt pour faire un choix, mais mon choix est fait.…

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Mais qui es-tu vraiment, Trinity Rodman ?
    Mais qui es-tu vraiment, Trinity Rodman ?
    information fournie par So Foot 25.01.2026 01:58 

    Désormais footballeuse la mieux payée au monde, l’Américaine Trinity Rodman (23 ans, Washington Spirit) a déjà le profil d’une attaquante qui va marquer son époque sur et en dehors des terrains. Au point de devenir une icône de son sport ? À l’instar de plusieurs ... Lire la suite

  • De Zerbi charge la presse française
    De Zerbi charge la presse française
    information fournie par So Foot 25.01.2026 01:51 

    La petite balle perdue. Suite à la belle victoire de l’Olympique de Marseille sur le RC Lens (3-1) dans le choc de la 19ᵉ journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi, probablement vexé des réactions de la presse française suite au non-match des siens face à Liverpool ... Lire la suite

  • Thomasson : « Une défaite logique contre un très bel adversaire »
    Thomasson : « Une défaite logique contre un très bel adversaire »
    information fournie par So Foot 24.01.2026 23:36 

    Bien moins mauvais perdant que Xhaka. Suite à la lourde défaite du RC Lens face à l’Olympique de Marseille dans le choc de cette 19ᵉ journée de Ligue 1 (3-1), Adrien Thomasson a tenu à féliciter la prestation de ces adversaires du soir, qui ont mis fin à la série ... Lire la suite

  • Amine Gouiri auteur d'un doublé pour l'OM face à Lens, le 24 janvier 2026 à Marseille ( AFP / Miguel MEDINA )
    Ligue 1: Lens perd la tête à Marseille au profit du PSG, Rennes surpris par Lorient
    information fournie par AFP 24.01.2026 23:16 

    Marseille a très tôt étouffé Lens pour s'adjuger le choc de la 19e journée samedi (3-1), donnant indirectement la tête du classement à son rival parisien, alors que Rennes pourtant dominant a perdu 2-0 contre Lorient au Roazhon Park. Les supporters parisiens devaient ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank