Mais qui a tué le Boxing Day ?

Shocking ! Il n’y a qu’un seul match de Premier League au programme de ce Boxing Day 2025. Si l’argument d’un allègement du calendrier est avancé par les instances, les trois diffuseurs du championnat anglais ne se privent pas de faire valoir leurs intérêts, au mépris d’une tradition que d’aucuns considèrent comme sacrifiée.

Dans la chronique qu’il tient sur la BBC, Tony Pulis rappelait à la veille de Noël à quel point il aime la semaine qui précède le Nouvel an : « C’est une période pendant laquelle on peut être aussi bien embauché que viré. Personnellement, les deux me sont arrivé , se marre l’ancien entraîneur de Stoke City et grand fan de Napoléon Bonaparte. C’est pour ça que je regarde attentivement le calendrier de Noël de la Premier League et cette année et je suis extrêmement déçu. » Il y a de quoi : pour la première fois depuis 1982, le Boxing Day ne comptera qu’un seul match de l’élite au programme pour son édition 2025 : Manchester United-Newcastle (coup d’envoi à 21h).

Une rencontre entre le 7 e et le 11 e pas dégueulasse en soi puisque seulement trois points séparent les deux clubs qui restent sur deux matchs sans victoire et luttent pour recoller avec le wagon des places européennes. Le reste de la 18 e journée de Premier League se jouera quant à lui ce samedi, avec sept matchs au programme et les deux restants, dimanche 28. Comme d’habitude en somme.…

Par Julien Duez pour SOFOOT.com