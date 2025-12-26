 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mais qui a tué le Boxing Day ?
information fournie par So Foot 26/12/2025 à 13:04

Mais qui a tué le Boxing Day ?

Mais qui a tué le Boxing Day ?

Shocking ! Il n’y a qu’un seul match de Premier League au programme de ce Boxing Day 2025. Si l’argument d’un allègement du calendrier est avancé par les instances, les trois diffuseurs du championnat anglais ne se privent pas de faire valoir leurs intérêts, au mépris d’une tradition que d’aucuns considèrent comme sacrifiée.

Dans la chronique qu’il tient sur la BBC, Tony Pulis rappelait à la veille de Noël à quel point il aime la semaine qui précède le Nouvel an : « C’est une période pendant laquelle on peut être aussi bien embauché que viré. Personnellement, les deux me sont arrivé , se marre l’ancien entraîneur de Stoke City et grand fan de Napoléon Bonaparte. C’est pour ça que je regarde attentivement le calendrier de Noël de la Premier League et cette année et je suis extrêmement déçu. » Il y a de quoi : pour la première fois depuis 1982, le Boxing Day ne comptera qu’un seul match de l’élite au programme pour son édition 2025 : Manchester United-Newcastle (coup d’envoi à 21h).

Une rencontre entre le 7 e et le 11 e pas dégueulasse en soi puisque seulement trois points séparent les deux clubs qui restent sur deux matchs sans victoire et luttent pour recoller avec le wagon des places européennes. Le reste de la 18 e journée de Premier League se jouera quant à lui ce samedi, avec sept matchs au programme et les deux restants, dimanche 28. Comme d’habitude en somme.…

Par Julien Duez pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Jean-Louis Gasset est mort
    Jean-Louis Gasset est mort
    information fournie par So Foot 26.12.2025 14:19 

    Jean-Louis Gasset s’en est allé. Le football français est en deuil. Jean-Louis Gasset est décédé à l’âge de 72 ans, a annoncé le Montpellier HSC , qui perd « l’une de ses figures emblématiques » . Dans son communiqué, le club pailladin rappelle qu’il fut successivement ... Lire la suite

  • Jules Koundé et Kylian Mbappé parmi les footballeurs les plus sexy du monde
    Jules Koundé et Kylian Mbappé parmi les footballeurs les plus sexy du monde
    information fournie par So Foot 26.12.2025 14:12 

    Le monde de la recherche est en ébullition. Commandée par le très sérieux institut britannique Top Football Betting Sites , une étude a tenté d’évaluer les footballeurs non mariés les plus sexy du monde. Après des mois d’intense travail, les chercheurs livrent ... Lire la suite

  • Un ancien de Manchester United assure « ne pas être fait pour être entraîneur »
    Un ancien de Manchester United assure « ne pas être fait pour être entraîneur »
    information fournie par So Foot 26.12.2025 14:11 

    Un choix silencieux. À 44 ans, Park Ji-sung, ancienne légende de Manchester United et capitaine de la sélection sud-coréenne , explique pourquoi il n’aspire pas à devenir entraîneur . « Personnellement, je n’ai pas confiance en ma capacité à bien faire en tant ... Lire la suite

  • Voile: la flotte de la Sydney-Hobart s'élance avec un hommage aux victimes de Bondi
    Voile: la flotte de la Sydney-Hobart s'élance avec un hommage aux victimes de Bondi
    information fournie par AFP Video 26.12.2025 13:40 

    La flotte de 128 voiliers participant à la traditionnelle course de fin d'année entre Sydney et Hobart s'est élancée vendredi, les marins éparpillant sur l'eau des pétales de rose en hommage aux victimes de la tuerie antisémite de Bondi.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank