Mais qu'est-ce qui cloche entre le PSG et les penaltys ?

Une stat effrayante. Alors que le PSG était mené 2-0 sur la pelouse de l’AS Monaco, durant le match aller des barrages de Ligue des champions, mardi soir, Vitinha s’est vu offrir un penalty, une spécialité qu’il maîtrisait à la perfection il y a quelques mois. Mais, depuis le début de saison, rien ne va plus et le Portugais l’a encore prouvé en butant sur Philipp Köhn . Pas de quoi plomber les siens, qui ont réussi à renverser la vapeur (2-3), mais suffisant pour s’interroger sur ce qui ressemble de plus en plus à une malédiction.

Un sur cinq …

