Gianluca Prestianni sort du silence après les accusations de propos racistes envers Vinícius
information fournie par So Foot 18/02/2026 à 11:25

Contre-attaque ! Quelques heures après le coup de sifflet final du match aller des barrages entre Benfica et le Real Madrid, Gianluca Prestianni a vigoureusement rejeté les accusations de racisme formulées par Vinícius Junior . Dans sa story Instagram, l’Argentin a écrit : « À aucun moment je n’ai insulté Vinícius Junior de manière raciste. » Son explication de l’incident ? Le Brésilien l’aurait « malheureusement mal compris » .

Prestianni clame son innocence

Le joueur de 20 ans a conclu sa déclaration en ajoutant : « Je n’ai jamais été raciste envers qui que ce soit dans ma vie et je regrette les menaces que j’ai reçues de la part de joueurs du Real Madrid. »

JE pour SOFOOT.com

