La fédération brésilienne salue « le courage et la dignité » de Vinícius Júnior

La nausée. Après Kylian Mbappé, d’autres acteurs se sont manifestés pour soutenir Vinícius Júnior . Pendant le barrage aller entre Benfica et le Real Madrid, et alors qu’il venait d’ouvrir le score, l’ailier brésilien aurait été insulté par le jeune argentin Gianluca Prestianni . Des insultes à caractère raciste selon le Madrilène.

« La CBF exprime toute sa solidarité avec Vinicius, victime d’un nouvel acte de racisme ce mardi soir » , écrit la Fédération brésilienne dans un communiqué. « Le racisme est un crime. Il est inacceptable. Il n’a pas sa place dans le football, ni ailleurs. Vini, tu n’es pas seul » .…

CMF pour SOFOOT.com