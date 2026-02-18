 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La fédération brésilienne salue « le courage et la dignité » de Vinícius Júnior
information fournie par So Foot 18/02/2026 à 09:19

La fédération brésilienne salue « le courage et la dignité » de Vinícius Júnior

La fédération brésilienne salue « le courage et la dignité » de Vinícius Júnior

La nausée. Après Kylian Mbappé, d’autres acteurs se sont manifestés pour soutenir Vinícius Júnior . Pendant le barrage aller entre Benfica et le Real Madrid, et alors qu’il venait d’ouvrir le score, l’ailier brésilien aurait été insulté par le jeune argentin Gianluca Prestianni . Des insultes à caractère raciste selon le Madrilène.

« La CBF exprime toute sa solidarité avec Vinicius, victime d’un nouvel acte de racisme ce mardi soir » , écrit la Fédération brésilienne dans un communiqué. « Le racisme est un crime. Il est inacceptable. Il n’a pas sa place dans le football, ni ailleurs. Vini, tu n’es pas seul » .…

CMF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Mais qu'est-ce qui cloche entre le PSG et les penaltys ?
    Mais qu'est-ce qui cloche entre le PSG et les penaltys ?
    information fournie par So Foot 18.02.2026 09:44 

    Une stat effrayante. Alors que le PSG était mené 2-0 sur la pelouse de l’AS Monaco, durant le match aller des barrages de Ligue des champions, mardi soir, Vitinha s’est vu offrir un penalty, une spécialité qu’il maîtrisait à la perfection il y a quelques mois. ... Lire la suite

  • Vinicius s’exprime après ses accusations de racisme
    Vinicius s’exprime après ses accusations de racisme
    information fournie par So Foot 18.02.2026 00:56 

    Vinicius s’exprime. Unique buteur, et quel but, du match face à Benfica, Vinicius aurait bien aimé n’avoir a parlé que de ça après la rencontre à Lisbonne. Malheureusement, il accuse Gianluca Prestianni de racisme après que ce dernier l’ait insulté après sa réalisation ... Lire la suite

  • Les mots très forts de Kylian Mbappé pour soutenir Vinicius
    Les mots très forts de Kylian Mbappé pour soutenir Vinicius
    information fournie par So Foot 18.02.2026 00:43 

    Mbappé fait entendre sa voix. Très remonté sur le terrain , et alors qu’on l’a longuement vu s’expliquer avec José Mourinho, Kylian Mbappé s’est exprimé après la rencontre entre le Real et Benfica sur les insultes racistes dénoncées par Vinicius à l’encontre de ... Lire la suite

  • Désiré Doué, la revanche d’une bombe
    Désiré Doué, la revanche d’une bombe
    information fournie par So Foot 18.02.2026 00:22 

    Le scénario ne pouvait s’écrire autrement. Quelques jours après avoir été pointé du doigt pour son individualisme et quelques minutes après avoir été laissé sur le banc par Luis Enrique, Désiré Doué s’est occupé de faire basculer un match bien mal embarqué pour ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank