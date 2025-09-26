Mais où se sont donc cachés les buts d’Antoine Griezmann ?

La statistique a de quoi faire froid dans le dos. Alors que l’Atlético de Madrid reçoit son rival du Real ce samedi, cela fera 22 matchs et 238 jours qu’Antoine Griezmann n’a plus marqué en championnat d’Espagne. Le Français a-t-il encore quelques buts en réserves ou est-il condamné à s’arrêter sous la barre symbolique des 200 pions ?

Tout va très vite dans le football, épisode 8652. En décembre dernier, Antoine Griezmann – alors fraîchement retraité avec les Bleus – enchaînait sept buts en cinq matchs, dont un doublé contre le Slovan Bratislava qui lui permettait d’entrer, à 33 ans, dans le cercle fermé des joueurs à plus de 40 réalisations en Ligue des champions. Une performance telle que l’entraîneur des Slovaques, Vladimir Weiss, l’avait déjà anticipée en conférence de presse, estimant que « Griezmann est le joueur le plus en forme du monde. C’est un joueur incroyable avec des qualités extraordinaires et qui a marqué des buts qui resteront dans l’histoire. » De son côté, Marca lui avait attribué un 9/10 aussi laudatif que logique. Mais, de fait, tout va très vite dans le football. Quatre mois plus tard, le quotidien espagnol résume sa prestation de 81 minutes contre le Barça à un glacial 4/10, tandis que sa radio estime que « le haut niveau, c’est terminé pour lui. »

Pourquoi une telle tombée en disgrâce ? Parce que depuis le 1 er février 2025 et un but marqué contre Majorque, Antoine Griezmann est resté muet en championnat, tout en peinant à se montrer convaincant dans les autres compétitions : un pion marqué en Coupe du roi contre Barcelone, un autre contre Botafogo en Coupe du monde des clubs et un dernier contre Newcastle en amical estival. On pourrait ajouter ses trois passes décisives délivrées en deuxième partie de la saison 2024-2025, mais ce serait faire injure au véritable potentiel du plus colchonero des Français, dont le nombre de réalisations inscrites avec son club de cœur reste toujours bloqué à deux unités de la barre des 200. Un palier que personne n’a réussi à franchir jusqu’alors. Alors, où se cachent ces buts qui viendraient briser le plafond de verre ?…

Par Julien Duez pour SOFOOT.com