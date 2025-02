"Maintien de l'acier" en Europe : les ministres européens se réunissent jeudi au chevet du secteur sidérurgique

Les annonces de fermetures de sites et de licenciements se sont multipliées ces dernières semaines dans le secteur sidérurgique.

( AFP / INA FASSBENDER )

Partager des constats et trouver des solutions. Dans un contexte de menaces de droits de douanes américains, d'énergie chère et de concurrence chinoise, les ministres européens de l'Industrie se réuniront jeudi à Paris pour discuter des mesures à prendre afin d'"assurer le maintien" d'une production d'acier en Europe, a-t-on appris auprès du ministère français de l'Industrie lundi 24 février.

La sidérurgie européenne, qui emploie plus de 300.000 personnes , s'inquiète d'une hausse de 25% des droits de douane décrétée par le gouvernement Trump aux États-Unis, alors que le secteur souffre déjà depuis l'an dernier d'une surproduction chinoise d'acier à bas coût et de prix de l'énergie trop élevés en Europe.

L'exécutif européen a déjà souligné que les taxes américaines ne "sont pas justifiées", qu'elles seraient "illégales" et contre-productives sur le plan économique.

La réunion, à l'initiative du ministre français de l'Industrie Marc Ferracci et de son homologue italien Adolfo Urso, ministre des Entreprises et du Made in Italy, se tiendra "en présence de la présidence polonaise du conseil de l'Union Européenne", a indiqué Bercy. Une quinzaine de pays sidérurgistes dont la Pologne, l'Italie, l'Espagne, le Luxembourg, la Slovaquie, la Grèce, la Finlande, l'Autriche, la Hongrie, la Suède, les Pays-Bas, la Roumanie, la Belgique et la Slovénie sont conviés. La liste des participants n'est pas encore complètement fixée, a indiqué Bercy.

Licenciements et fermetures de sites

Les participants souhaitent "partager" les constats et les solutions avec les autres acteurs de l'industrie de l'acier, "aussi bien entreprises que syndicats", et devraient à l'issue de leur réunion signer une déclaration commune sur l'acier avec des propositions concrètes , a précisé Bercy.

Avant même l'annonce par Donald Trump de l'imposition de droits de douane de 25% sur l'acier, des milliers de suppressions d'emplois ont été annoncés fin 2024 par le géant allemand de l'acier Thyssenkrupp. Des fermetures de sites en France ont aussi été annoncées chez le numéro deux mondial ArcelorMittal qui a en outre suspendu un projet d'investissement de 1,8 milliard d'euros dans la décarbonation de l'acier à Dunkerque (nord de la France), l'un des plus grands hauts fourneaux d'Europe.

Les industriels de l'acier ont demandé dès la fin 2024 un plan d'action pour la sidérurgie européenne. Faute de quoi, les fermetures de sites vont "continuer simplement, si on ne trouve pas des mesures rapides" , selon Eurofer, l'organisme qui regroupe les principaux producteurs d'acier en Europe.