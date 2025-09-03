Maghnes Akliouche après sa première convocation chez les Bleus : « Il ne faut pas tout changer »

Maghnes : one step beyond!

Convoqué par Didier Deschamps pour les deux prochains matchs des Bleus face à l’Ukraine, le 5 septembre et l’Islande, le 9, Maghnes Akliouche (23 ans) fait partie, avec Hugo Ektike, des petits nouveaux de cette nouvelle mouture. Dans les colonnes de L’Equipe , le Monégasque a conscience d’avoir changé de dimension et du défi qui l’attend : « Il faut être encore plus rigoureux , encore plus professionnel, même s’il ne faut pas tout changer. C’est juste que l’importance de tes prestations augmente. Les adversaires m’ont félicité le week-end dernier et je pense que c’est ce regard-là qui peut changer. Peut-être que dans l’adversité il y aura des marquages différents, une importance plus grande accordée à ma personne sur le terrain […] mais ce n’est qu’un début pour moi et il faut savoir gérer ça. » …

JD pour SOFOOT.com