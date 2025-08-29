Maghnes Akliouche a ciblé son principal axe de progression
Visiblement, il n’a pas pris la grosse tête.
Appelé pour la première fois par Didier Deschamps en équipe de France à l’occasion du rassemblement de septembre, Maghnes Akliouche sait qu’il doit encore progresser. Et le joueur de Monaco a déjà ciblé son principal axe d’amélioration, à savoir la finition .…
FC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
