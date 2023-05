Macron veut faire du Nord le pôle européen de la batterie électrique

Un chèque de 5,2 milliards. 3 000 emplois. Ces chiffres doivent devenir pour Emmanuel Macron le symbole de la « réindustrialisation » de la France. Le président de la République se rend ce vendredi à Dunkerque (Nord). Il doit annoncer aux côtés des dirigeants du fabricant taïwanais Prologium l'installation d'une usine de batteries électriques. La société grenobloise Verkor a également choisi Dunkerque. Les villes voisines de Douai (Nord), où le chinois AESC-Envision doit ouvrir sa gigafactory, et Douvrin Billy-Berclau (Pas-de-Calais), site retenu par ACC, complètent ce qui doit devenir à terme la vallée française de la batterie électrique, ou Silicon e-valley.

Pour réduire l'approvisionnement en batteries chinoises, qui équipent environ 80 % des véhicules électriques aujourd'hui, l'Union européenne et la France ont mis les bouchés doubles. Les besoins sont immenses. La Commission européenne table sur entre 33 et 40 millions de véhicules électriques en circulation dans l'Union européenne d'ici à 2030. À partir de 2035, 100 % des voitures neuves vendues en Europe seront électriques. En France, les ventes de véhicules à batterie avoisinent déjà les 15 % du marché français. Au dernier Mondial de l'automobile, à l'automne dernier, les constructeurs français Renault et Stellantis ont promis de produire 2 millions de véhicules électriques, d'ici à 2030. Quatre grands projets industriels doivent transformer la France en

