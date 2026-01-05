Macron vendredi en Suisse pour l'hommage aux victimes de Crans-Montana

(Actualisé avec identification et nombre de blessés)

Le président français Emmanuel Macron se rendra vendredi en Suisse pour la cérémonie d'hommage aux victimes de l'incendie de Crans-Montana, qui a fait 40 morts et 116 blessés, a annoncé lundi la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon.

Le ministère français des Affaires étrangères a annoncé dimanche que neuf Français étaient décédés et 23 autres avaient été blessés dans l'incendie d'un bar, Le Constellation, de la station de ski suisse de Crans-Montana dans la nuit du Nouvel An.

Toutes les victimes de la catastrophe ont désormais été identifiées, a fait savoir la police suisse.

Parmi les 116 blessés, 83 d'entre eux sont toujours hospitalisés, a déclaré lundi la police du canton du Valais dans un communiqué.

Les noms des victimes n'ont pas été communiqués publiquement.

Les autorités avaient précédemment fait état de 119 blessés mais trois personnes admises aux urgences la nuit de l'incendie n'étaient pas liées à l'incident, a rapporté la chaîne suisse RTS.

La Suisse a décrété le vendredi 9 janvier journée de deuil national. Une cérémonie d'hommage est prévue à Crans-Montana.

