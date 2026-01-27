Macron va recevoir les chefs de gouvernement du Danemark et du Groenland

Emmanuel Macron recevra mercredi les chefs de gouvernement du Danemark et du Groenland, Mette Frederiksen et Jens Frederik Nielsen, afin de leur réaffirmer le soutien de la France face aux convoitises du président américain Donald Trump sur le territoire autonome de l'Arctique, a annoncé la présidence de la République mardi.

"Le chef de l'Etat réaffirmera à cette occasion la solidarité européenne et le soutien de la France à l'égard du Danemark et du Groenland, de leur souveraineté et de leur intégrité territoriale", a déclaré l'Elysée. "Les trois dirigeants échangeront sur les enjeux de sécurité dans l'Arctique et sur le développement économique et social du Groenland, que la France et l'Union européenne sont prêtes à accompagner."

Les services de Mette Frederiksen ont de leur côté fait savoir mardi que la Première ministre danoise et son homologue groenlandais se rendraient également à Berlin.

(Rédigé par Bertrand Boucey, avec Stine Jacobsen à Copenhague, édité par Blandine Hénault)