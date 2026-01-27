 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Macron va recevoir les chefs de gouvernement du Danemark et du Groenland
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 08:19

Emmanuel Macron recevra mercredi les chefs de gouvernement du Danemark et du Groenland, Mette Frederiksen et Jens Frederik Nielsen, afin de leur réaffirmer le soutien de la France face aux convoitises du président américain Donald Trump sur le territoire autonome de l'Arctique, a annoncé la présidence de la République mardi.

"Le chef de l'Etat réaffirmera à cette occasion la solidarité européenne et le soutien de la France à l'égard du Danemark et du Groenland, de leur souveraineté et de leur intégrité territoriale", a déclaré l'Elysée. "Les trois dirigeants échangeront sur les enjeux de sécurité dans l'Arctique et sur le développement économique et social du Groenland, que la France et l'Union européenne sont prêtes à accompagner."

Les services de Mette Frederiksen ont de leur côté fait savoir mardi que la Première ministre danoise et son homologue groenlandais se rendraient également à Berlin.

(Rédigé par Bertrand Boucey, avec Stine Jacobsen à Copenhague, édité par Blandine Hénault)

Groenland
Emmanuel Macron
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 27.01.2026 08:53 

    (Actualisé avec TotalEnergies, Renault, Fnac Darty, Sandvik, Getinge) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR ... Lire la suite

  • Le Premier ministre indien Narendra Modi, au centre, avec à sa gauche le président du Conseil européen Antonio Costa et à sa droite la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, à New Delhi, le 26 janvier 2026 ( AFP / Sajjad HUSSAIN )
    Commerce: l'Inde et l'UE concluent "l'accord de tous les accords"
    information fournie par AFP 27.01.2026 08:46 

    L'Inde et l'Union européenne (UE) ont officialisé mardi la conclusion d'un vaste accord de libre-échange commercial qui, au terme de vingt ans de négociations, va créer "une zone de libre-échange de 2 milliards de personnes". Dans un contexte géopolitique incertain, ... Lire la suite

  • Le logo de Hyundai Mobis lors du Salon de l'automobile de Séoul 2019 à Goyang
    OPmobility annonce un accord avec Hyundai Mobis pour un éventuel rachat de son activité éclairage
    information fournie par Reuters 27.01.2026 08:43 

    OPmobility a annoncé ‍mardi avoir signé avec Hyundai Mobis un protocole ‌d’accord en vue d'une potentielle acquisition ​d'une participation de ⁠contrôle dans son activité éclairage. "Une combinaison des ⁠activités ‍éclairage des deux ⁠entreprises permettrait de ... Lire la suite

  • Visite en Inde de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et du président du Conseil européen, Antonio Costa
    Inde et UE ont finalisé un accord commercial historique, dit Modi
    information fournie par Reuters 27.01.2026 08:43 

    (Retire la référence d'un accord représentant un quart de l'économie mondiale §1 et du marché ‍indien le plus important au monde §2) L'Inde et l'Union européenne ont finalisé un accord commercial historique, ‌a déclaré mardi le Premier ministre indien Narendra ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank