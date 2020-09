Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macron se rendra fin septembre en Lituanie et en Lettonie Reuters • 16/09/2020 à 10:31









MACRON SE RENDRA FIN SEPTEMBRE EN LITUANIE ET EN LETTONIE PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron se rendra du 28 au 30 septembre en Lituanie et en Lettonie, premier déplacement officiel d'un président français dans un cadre bilatéral depuis Jacques Chirac en 2001, dans un contexte de tensions avec la Russie, a annoncé mercredi l'Elysée. "Le président s'entretiendra notamment avec le président lituanien Gitanas Naus?da, avec le président letton Egils Levits et avec le Premier ministre letton Arturs Krišj?nis Kari?š", précise la présidence. "Le déplacement en Lituanie sera également l'occasion pour le président de rendre visite au contingent français stationné à Rukla, dans le cadre de la 'présence avancée renforcée' de l'Otan", ajoute l'Elysée. Décidée par les chefs d'Etat et de gouvernement au sommet de Varsovie en 2016, la "Posture de présence avancée renforcée" de l'Otan permet aux Alliés de déployer, en nombre limité, des forces militaires dans les Etats baltes et en Pologne dans le cadre d'un "engagement non permanent" renforçant la posture de défense de l'Alliance. C'est dans ce cadre que la France a engagé quelques 300 militaires français en Lituanie. (Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.