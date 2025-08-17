Macron se rendra à Washington pour les discussions sur l'Ukraine, dit l'Elysée

Le président français Emmanuel Macron se rendra à Washington lundi pour les discussions sur l'Ukraine avec Volodimir Zelensky et d'autres dirigeants européens, a déclaré l'Elysée dimanche.

"Le président de la République se rendra demain à Washington (...) afin de poursuivre le travail de coordination entre les Européens et les États-Unis dans le but de parvenir à une paix juste et durable qui préserve les intérêts vitaux de l’Ukraine et la sécurité de l’Europe", indique la présidence dans un communiqué.

(Reportage Elizabeth Pineau, rédigé par Kate Entringer)