Macron se rendra à Washington pour les discussions sur l'Ukraine, dit l'Elysée
information fournie par Reuters 17/08/2025 à 12:32

Le président français Emmanuel Macron se rendra à Washington lundi pour les discussions sur l'Ukraine avec Volodimir Zelensky et d'autres dirigeants européens, a déclaré l'Elysée dimanche.

"Le président de la République se rendra demain à Washington (...) afin de poursuivre le travail de coordination entre les Européens et les États-Unis dans le but de parvenir à une paix juste et durable qui préserve les intérêts vitaux de l’Ukraine et la sécurité de l’Europe", indique la présidence dans un communiqué.

(Reportage Elizabeth Pineau, rédigé par Kate Entringer)

Guerre en Ukraine
Défense
Emmanuel Macron
