Macron salue un nouveau chapitre dans les relations avec le Canada et envisage des accords énergétiques

Macron et Carney visitent un petit territoire français près du Canada

Emmanuel Macron s'est ‌félicité dimanche de l'ouverture d'un nouveau chapitre dans les relations ​entre la France et le Canada, les deux pays ayant décidé de renforcer leurs liens, notamment dans les secteurs ​de l'énergie, de l'espace et du climat.

Le président français a déclaré que ​des discussions bilatérales étaient en ⁠cours pour déterminer la manière dont Ottawa pourrait aider ‌l'Europe avec un soutien énergétique accru.

"Nous devons aussi œuvrer ensemble pour sécuriser nos approvisionnements énergétiques ​et maîtriser les ‌prix du carburant (...)", a déclaré Emmanuel Macron, à ⁠l'occasion d'une visite de deux jours à Saint-Pierre-et-Miquelon.

"Les projets canadiens de gaz naturel liquéfié peuvent (y) contribuer. Ils sont importants ⁠pour notre ‌Europe et contribueront à ouvrir de nouvelles perspectives ⁠entre nos deux pays", a poursuivi le chef de ‌l'Etat français aux côtés du Premier ministre ⁠canadien Mark Carney.

"Nous avons également entamé des discussions ⁠bilatérales avec le ‌Premier ministre sur des projets très concrets", a insisté ​Emmanuel Macron, alors que Mark ‌Carney, de son côté, a appelé à un renforcement des liens avec ​la France face aux nouvelles menaces mondiales.

La France et le Canada ont demandé à leurs agences spatiales ⁠et leurs ministères de la Défense respectifs de développer conjointement des systèmes de lancement spatial et des installations de réception au sol, a dit Mark Carney, lors de cette conférence de presse conjointe.

(John Irish et Fergal Smith; version ​française Claude Chendjou)