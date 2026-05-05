 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Macron propose de nommer Emmanuel Moulin, ex-secretaire général de l'Elysée, comme gouverneur de la Banque de France
information fournie par AFP 05/05/2026 à 18:13

Emmanuel Moulin alors secrétaire général de l'Elysée, le 24 avril 2026 à Athènes (Grèce) ( AFP / Ludovic MARIN )

Emmanuel Moulin alors secrétaire général de l'Elysée, le 24 avril 2026 à Athènes (Grèce) ( AFP / Ludovic MARIN )

Emmanuel Macron a officiellement proposé mardi de nommer Emmanuel Moulin, qui vient de quitter le poste stratégique de secrétaire général de l'Elysée à ses côtés, comme gouverneur de la Banque de France.

"Le président de la République envisage, sur proposition du Premier ministre, de nommer M. Emmanuel Moulin gouverneur de la Banque de France", a annoncé l'Elysée dans un communiqué.

Cet ancien directeur général du Trésor âgé de 57 ans, passé dans de nombreux cabinets de l'exécutif sous les présidences de Nicolas Sarkozy et d'Emmanuel Macron, devra convaincre les parlementaires des commissions des Finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui peuvent exercer un droit de veto à leur majorité des trois cinquièmes.

S'il est confirmé, il succédera à François Villeroy de Galhau, qui a annoncé son départ anticipé de la Banque de France pour début juin, un an et demi avant la fin officielle de son mandat. Il pourra rester en fonctions sur toute la durée du prochain quinquennat présidentiel, jusqu'en juin 2032.

Ce choix risque de relancer les critiques contre le chef de l'Etat, accusé de vouloir placer ses proches aux postes-clés à l'approche de la fin de sa présidence dans un an. Il a déjà nommé Richard Ferrand, un fidèle de la première heure, à la présidence du Conseil constitutionnel -- une proposition validée de justesse par le Parlement --, et l'ex-ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin à la tête de la Cour des comptes.

Emmanuel Moulin, un haut fonctionnaire au profil très politique, a été conseiller économique de Nicolas Sarkozy à l'Elysée entre 2009 et 2012. Puis, après un passage dans le privé à Eurotunnel et Mediobanca pendant la présidence du socialiste François Hollande (2012-2017), il est devenu successivement directeur de cabinet du ministre des Finances Bruno Le Maire, directeur général du Trésor, directeur de cabinet de Gabriel Attal à Matignon et enfin, durant la dernière année, secrétaire général de l'Elysée.

Emmanuel Macron
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

2 commentaires

  • 19:25

    Avant de partir, il place tous ses amis à des postes clés pour bien tout verrouiller, peu lui chaut que ce ne soit pas les personnes les plus compétentes.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank