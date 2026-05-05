Macron propose de nommer Emmanuel Moulin, ex-secretaire général de l'Elysée, comme gouverneur de la Banque de France

Emmanuel Moulin alors secrétaire général de l'Elysée, le 24 avril 2026 à Athènes (Grèce) ( AFP / Ludovic MARIN )

Emmanuel Macron a officiellement proposé mardi de nommer Emmanuel Moulin, qui vient de quitter le poste stratégique de secrétaire général de l'Elysée à ses côtés, comme gouverneur de la Banque de France.

"Le président de la République envisage, sur proposition du Premier ministre, de nommer M. Emmanuel Moulin gouverneur de la Banque de France", a annoncé l'Elysée dans un communiqué.

Cet ancien directeur général du Trésor âgé de 57 ans, passé dans de nombreux cabinets de l'exécutif sous les présidences de Nicolas Sarkozy et d'Emmanuel Macron, devra convaincre les parlementaires des commissions des Finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui peuvent exercer un droit de veto à leur majorité des trois cinquièmes.

S'il est confirmé, il succédera à François Villeroy de Galhau, qui a annoncé son départ anticipé de la Banque de France pour début juin, un an et demi avant la fin officielle de son mandat. Il pourra rester en fonctions sur toute la durée du prochain quinquennat présidentiel, jusqu'en juin 2032.

Ce choix risque de relancer les critiques contre le chef de l'Etat, accusé de vouloir placer ses proches aux postes-clés à l'approche de la fin de sa présidence dans un an. Il a déjà nommé Richard Ferrand, un fidèle de la première heure, à la présidence du Conseil constitutionnel -- une proposition validée de justesse par le Parlement --, et l'ex-ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin à la tête de la Cour des comptes.

Emmanuel Moulin, un haut fonctionnaire au profil très politique, a été conseiller économique de Nicolas Sarkozy à l'Elysée entre 2009 et 2012. Puis, après un passage dans le privé à Eurotunnel et Mediobanca pendant la présidence du socialiste François Hollande (2012-2017), il est devenu successivement directeur de cabinet du ministre des Finances Bruno Le Maire, directeur général du Trésor, directeur de cabinet de Gabriel Attal à Matignon et enfin, durant la dernière année, secrétaire général de l'Elysée.