Macron promet des annonces "formidables" au sommet Choose France

Le président Emmanuel Macron (d) parle avec une employé elors de sa visite de l'usine Vorwerk, dans le cadre du sommet "Choose France", à Donnemain-Saint-Mames, le 29 mai 2026 dans le Loir-et-Cher ( REUTERS / Christian Hartmann )

Le président Emmanuel Macron a prédit des annonces "formidables" d'investissements pour la neuvième édition du sommet Choose France lundi au château de Versailles, dénonçant "le défaitisme", lors d'une visite de site industriel près de Châteaudun (Eure-et-Loir).

Le président de la République a estimé vendredi à "87 milliards d'euros" le montant des investissements réalisés en France par des entreprises internationales depuis le premier de ces sommets annuels en 2018, lors desquels il endosse le costume de VRP du pays.

"C'est des emplois créés. C'est de l'investissement qui se fait. C'est de la richesse qui se fait chez nous. C'est ça dont on a besoin", a martelé Emmanuel Macron, à l'issue d'une visite d'usine du groupe allemand Vorwerk à Donnemain-Saint-Mamès (Eure-et-Loir), où est fabriqué le robot culinaire Thermomix.

Le président Emmanuel Macron (3e g) visite l'usine Vorwerk, dans le cadre du sommet "Choose France", à Donnemain-Saint-Mames, le 29 mai 2026 dans le Loir-et-Cher ( POOL / Christian Hartmann )

Ce projet, annoncé lors de Choose France 2022 et renforcé en 2024, représente désormais près de 130 millions d'euros d'investissement et la création de 124 emplois industriels.

Le site s'inscrit dans la stratégie de développement industriel du groupe allemand en France et illustre la coopération économique franco-allemande ainsi que les ambitions européennes en matière de réindustrialisation et de souveraineté industrielle.

"J'en ai assez du défaitisme qu'on entend sur la France et sur l'Europe. C'est une folie. Si nous on n'a pas confiance en nous-mêmes, qui aura confiance en nous ?", a déclaré le président devant des salariés et dirigeants de Vorwerk.

Emmanuel Macron en a profité pour vanter son bilan économique.

Le président Emmanuel Macron lors de sa visite à l'usine Vorwerk, dans le cadre du sommet "Choose France", à Donnemain-Saint-Mames, le 29 mai 2026 dans le Loir-et-Cher ( REUTERS / Christian Hartmann )

"Cela fait maintenant sept années consécutives que la France est le pays d'Europe qui attire le plus d'investissements étrangers. Cela ne tombe pas du ciel", a-t-il affirmé. "C'est le fruit de réformes, du travail aussi, de constance et de notre engagement collectif", évoquant notamment la politique de "simplification" administrative.

Répondant à ceux qui réclament un alourdissement fiscal sur les entreprises pour combler les déficits publics, le président de la République leur a adressé une fin de non-recevoir. "Il ne faut pas massacrer les entreprises, ni ceux qui travaillent avec de la fiscalité. C'est ce que j'essaie de faire depuis neuf ans", a-t-il affirmé.