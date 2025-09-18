 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Corée du Sud : un tribunal requiert l'arrestation de la responsable de l'Eglise de l'Unification
information fournie par AFP 18/09/2025 à 16:51

La dirigeante de l'Église de l'Unification (secte Moon), Han Hak-ja? assiste à une cérémonie de mariage de masse au Cheongshim Peace World Center, le 12 avril 2025 à Gapyeong, en Corée du Sud ( AFP / Jung Yeon-je )

Un tribunal sud-coréen a requis jeudi un mandat d'arrêt contre la dirigeante de l'Église de l'Unification (encore appelée secte Moon), Han Hak-ja, notamment soupçonnée d'avoir soudoyé la femme de l'ancien président Yoon Suk Yeol.

"Nous avons estimé que le risque que Han manipule des preuves était très élevé, ce qui nous a conduits à demander le mandat", a déclaré le procureur Park Sang-jin.

Pendant plusieurs heures mercredi, la responsable de l'Eglise, âgée de 82 ans, a été interrogée sur son rôle présumé dans la corruption de l'ancienne Première dame de Corée du Sud, Kim Keon Hee, ainsi que d'un parlementaire de premier plan.

"Les accusations portées contre elle concernent la violation de la loi sur le financement politique, de la loi anti-corruption, l'incitation à détruire des preuves et le détournement de fonds," a ajouté le procureur.

Un tribunal devrait examiner cette demande en début de semaine prochaine.

Han Hak-ja, à la tête de l'Eglise de l'Unification depuis la mort de son mari en 2012, aurait ordonné la livraison d'un sac à main de créateur, d'un collier en diamant et de ginseng - un produit populaire en Corée du Sud qui peut coûter des milliers d'euros - à Kim Keon Hee en 2022 afin de s'attirer les faveurs de son époux, alors chef de l'Etat.

- "Persécution injuste" -

L'ancienne première dame a été arrêtée et inculpée pour ces accusations de corruption et également pour manipulation des cours boursiers.

L'ancienne Première dame de Corée du Sud, Kim Keon Hee, arrive au tribunal pour assister à une audience visant à réviser son mandat d'arrêt, le 12 août 2025 à Séoul ( POOL / JUNG YEON-JE )

Son mari – également en détention – a été formellement destitué en avril pour avoir imposé la loi martiale le 3 décembre et déployé l'armée au Parlement.

Han Hak-ja est également soupçonnée d'avoir versé un pot-de-vin de 100 millions de wons (61.000 euros) au député Kweon Seong-dong, contre lequel un mandat d'arrêt à été émis mardi par le tribunal de Séoul.

L'Eglise de l'Unification a qualifié la demande de mandat de "persécution injuste d'un leader religieux mondial".

"Nous dénonçons fermement le fait que, au lieu d'une considération humanitaire et d'un jugement rationnel, des mesures excessives et coercitives ont été prises contre notre dirigeante," a fait savoir l'église dans un communiqué.

Une cérémonie de mariages de masse organisée par l'Église de l'Unification à Gapyeong, le 12 avril 2025 en Corée du Sud ( AFP / Jung Yeon-je )

L'Église de l'Unification a été fondée en 1954 par le défunt mari de Mme Han, Moon Sun-myung, a longtemps été au centre de controverses et de critiques, avec des enseignements centrés sur le rôle de Moon, ses mariages de masse, et un fonctionnement souvent assimilé à celui d'une secte.

Elle revendique trois millions d'adeptes dans le monde, surnommés "Moonies", dont 300.000 en Corée du Sud et 600.000 au Japon.

Mme Han, qui a été sortie en fauteuil roulant du bureau des procureurs après plus de neuf heures d'interrogatoire, a nié les accusations.

"Pourquoi aurais-je fait cela ?" a-t-elle répondu.

