Macron juge "inacceptables" les propos de Trump sur l'engagement des Européens en Afghanistan
information fournie par Reuters 24/01/2026 à 21:29

(Actualisé avec nouvelles déclarations de Donald Trump)

Emmanuel Macron a jugé samedi "inacceptables" les déclarations du président américain Donald Trump sur l'engagement des soldats européens en Afghanistan, rejoignant ainsi d'autres dirigeants et anciens combattants dans leurs critiques.

"Ces déclarations inacceptables n'appellent aucun commentaire. C'est aux familles de nos soldats tombés que le chef de l'Etat souhaite apporter du réconfort et redire la reconnaissance et la mémoire respectueuse de la Nation", a déclaré une source de l'entourage du chef de l'Etat français.

Selon Donald Trump, les Etats-Unis n'ont "jamais eu besoin" de l'alliance transatlantique et il a accusé les alliés d'être restés "un peu en retrait de la ligne de front" en Afghanistan.

Au lendemain de ces déclarations, le président américain a semblé faire volte-face samedi, saluant le courage des soldats britanniques, les qualifiant de guerriers.

"Les GRANDS et BRAVES soldats du Royaume-Uni seront toujours aux côtés des Etats-Unis d'Amérique !" a-t-il écrit sur son réseau Truth Social.

"En Afghanistan, 457 sont morts, beaucoup ont été grièvement blessés, et ils comptaient parmi les plus grands guerriers de tous les temps. C'est un lien trop fort pour être brisé", a-t-il ajouté.

La polémique sur les propos initiaux de Donald Trump est intervenue dans un contexte de tensions sans précédent depuis des décennies au sein de l'Otan, alors que le locataire de la Maison blanche avait répété ces dernières semaines vouloir mettre la main coûte que coûte sur le Groenland, territoire autonome du Danemark, présenté comme "indispensable" pour la sécurité américaine.

Avant Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Keir Starmer a déploré les propos "insultants" de Donald Trump sur l'engagement de l'Otan en Afghanistan.

Le ministre néerlandais des Affaires étrangères, David van Weel, a également dénoncé les déclarations américaines, les qualifiant de fausses et irrespectueuses.

Le prince Harry, déployé en Afghanistan, a déclaré que les "sacrifices" réalisés par les soldats de l'Otan "méritent d'être évoqués avec sincérité et respect".

Lors des opérations en Afghanistan, l'armée britannique a perdu 457 de ses membres, tandis que 150 Canadiens, 90 Français mais aussi des Allemands, des Italiens et des ressortissants d'autres pays ont été tués.

Quelque 2.460 soldats américains sont décédés en Afghanistan, selon les chiffres du département américain de la Défense.

(Reportage Michel Rose, avec Michael Holden à Londres, rédigé par Claude Chendjou)

Emmanuel Macron
Donald Trump
