Macron juge "inacceptables" les propos de Trump sur l'engagement des Européens en Afghanistan

Le président français Macron au palais de l'Élysée à Paris

Emmanuel Macron a jugé samedi "inacceptables" les déclarations du président américain Donald Trump sur l'engagement des ‍soldats européens en Afghanistan, rejoignant ainsi d'autres dirigeants et anciens combattants dans leurs critiques.

"Ces déclarations inacceptables n'appellent aucun commentaire. C'est aux familles ‌de nos soldats tombés que le chef de l'Etat souhaite apporter du réconfort et redire la reconnaissance et la mémoire respectueuse ​de la Nation", a déclaré une source de l'entourage du ⁠chef de l'Etat français.

Selon Donald Trump, les Etats-Unis n'ont "jamais eu besoin" de l'alliance transatlantique et il accuse les alliés ⁠d'être restés "un peu ‍en retrait de la ligne de front" en Afghanistan.

Les ⁠propos du locataire de la Maison blanche interviennent dans un contexte de tensions sans précédent depuis des décennies au sein de l'Otan, ​alors que Donald Trump avait répété ces dernières semaines vouloir mettre la main coûte que coûte sur le Groenland, territoire autonome du Danemark, ⁠présenté comme "indispensable" pour la sécurité américaine.

Avant Emmanuel Macron, le ​Premier ministre britannique Keir Starmer a déploré les propos "insultants" ​de Donald Trump ​sur l'engagement de l'Otan en Afghanistan.

Le ministre néerlandais des Affaires étrangères, David ​van Weel, a également dénoncé ⁠les déclarations américaines, les qualifiant de fausses et irrespectueuses.

Le prince Harry, déployé en Afghanistan, a déclaré que les "sacrifices" réalisés par les soldats de l'Otan "méritent d'être évoqués avec sincérité et respect".

Lors des opérations en Afghanistan, l'armée ‌britannique a perdu 457 de ses membres, tandis que 150 Canadiens, 90 Français mais aussi des Allemands, des Italiens et des ressortissants d'autres pays ont été tués.

Quelque 2.460 soldats américains sont décédés en Afghanistan, selon les chiffres du département américain de la Défense.

(Reportage Michel Rose, ‌rédigé par Claude Chendjou)