Macron et Merz appellent à lutter contre les "lumières noires" de l'autoritarisme

35e anniversaire de la journée de l'unification de l'Allemagne

par Tilman Blasshofer et Alessandro Parodi

Le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz ont marqué le 35e anniversaire de la réunification de l'Allemagne vendredi en appelant à une plus grande détermination contre l'attrait grandissant pour les "lumières noires" de l'autoritarisme.

L'Europe doit faire davantage pour contrer les partis illibéraux et anti-immigration qui grimpent dans les sondages d'opinion, en partie en soutenant l'économie européenne qui bat de l'aile, ont dit les deux dirigeants.

Devant un parterre de dignitaires à Sarrebruck, à la frontière entre l'Allemagne et la France, Emmanuel Macron a mis en garde contre les nouvelles alliances autoritaires qui s'attaquent à la démocratie en tant que mode de vie.

"Face aux lumières noires qui reviennent, aux régimes illibéraux, autoritaires qui se sentent pousser des ailes (...), il y a un chemin (...) pour croire et vouloir encore les Lumières", a déclaré Emmanuel Macron.

"Il y a un chemin pour aimer la culture, la musique, la littérature, la conversation et la controverse, pour penser que le respect et la science sont plus forts que le bruit et la fureur", a-t-il ajouté.

Il reprenait les propos de Friedrich Merz, qui avait précédemment mis en garde contre les difficultés économiques qui, dans l'ensemble de l'Union européenne, ouvrent la voie à des partis nationalistes d'extrême droite proposant des solutions radicales contraires à la démocratie.

"Des années d'immigration irrégulière et non contrôlée vers l'Allemagne ont polarisé notre pays", a déclaré Friedrich Merz, demandant à ses citoyens de reconnaître la valeur de la vie dans une démocratie où règne l'État de droit.

"La politique, l'État et le gouvernement ont leur part de responsabilité", a-t-il ajouté. "Mais l'ampleur du défi doit être comprise par nous tous, par chaque citoyen de notre pays."

(Avec Andreas Rinke à Berlin et Brice Makini à Paris, version française Kate Entringer)