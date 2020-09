Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macron et Aoun discutent de la formation du gouvernement au Liban Reuters • 18/09/2020 à 12:24









MACRON ET AOUN DISCUTENT DE LA FORMATION DU GOUVERNEMENT AU LIBAN BEYROUTH (Reuters) - Emmanuel Macron a appelé vendredi son homologue libanais Michel Aoun pour évoquer la nécessité de poursuivre les efforts en vue de la formation d'un gouvernement chargé de sortir le Liban de la crise, a annoncé la présidence libanaise. Les présidents français et libanais ont discuté de "la nécessité de poursuivre les efforts pour permettre la formation d'un gouvernement aussi vite que possible", écrit la présidence libanaise sur Twitter. Emmanuel Macron, qui a rencontré le 1er septembre l'ensemble des acteurs politiques du Liban, avait dit avoir reçu l'engagement de ses interlocuteurs qu'un gouvernement "de mission" serait formé dans les 15 jours. Ce délai a expiré mardi sans que les différents mouvements politiques libanais ne s'entendent sur la répartition des portefeuilles ministériels. (Tom Perry; version française Bertrand Boucey)

