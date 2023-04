Macron en Chine : dans les rues de Pékin, le président français, "beau" et "talentueux", a la cote

"Quelqu'un qui va au bout de ses idées", "charmant", "talentueux", "qui a le contact facile"... Les avis des Chinois sont dithyrambiques.

Emmanuel Macron à Guangzhou, en Chine, le 7 avril 2023. ( POOL / GONZALO FUENTES )

Au plus bas dans les sondages en France, Emmanuel Macron jouit d'une image très positive dans les rues de Pékin, alors que le président français est en visite d'État en Chine.

Attablée à un restaurant français du quartier branché de Sanlitun dans la capitale chinoise, Ye Ziyu, 26 ans, espère "davantage de collaboration dans le cinéma" après le séjour de trois jours du président dans le pays. "Pour la plupart des filles et des jeunes Chinois, la première chose qu'ils connaissent de Macron, c'est son histoire d'amour avec sa femme" Brigitte , souligne-t-elle aussi, le trouvant par ailleurs "beau".

"On ne connaît pas précisément ses politiques, mais on sait qu' il est au milieu de l'échiquier politique (...) Récemment, avec les grèves en France, beaucoup de Chinois suivent toutefois ce qui s'y passe."

Car au-delà de l'aspect politique, c'est surtout le caractère du président qui semble séduire. "Le style d'Emmanuel Macron plaît aux Chinois. Il a le contact facile. C'est aussi quelqu'un qui va au bout de ses idées ", juge Yue Liang, 34 ans, un Pékinois au physique svelte et habillé d'un sweat noir. "C'est un président jeune et énergique, très actif pour mener des réformes sur plusieurs sujets" en France, dit-il, espérant que Pékin et Paris "collaborent davantage en matière de technologies, d'environnement" et "contre le réchauffement climatique".

Acclamé par les étudiants

L'apparence physique revient souvent dans l'argumentaire de ceux qui apprécient le président français, comme Liu Xin, 43 ans, qui étudie le français à l'Alliance française de Pékin. "J'adore Macron. C'est un homme qui a beaucoup de charme. Il est très talentueux et beau", explique-t-elle lors d'une pause entre deux leçons. "J'adore sa voix" et lorsqu'il "parle de concepts profonds" durant ses discours, souligne-t-elle.

Âgé de 33 ans, Dan rappelle lui que la France a été le premier grand pays occidental à reconnaître la République populaire de Chine en 1964, "ce qui a permis de maintenir des relations toujours très bonnes". "J'espère bien qu'après la visite d'Emmanuel Macron, elles seront encore meilleures", explique cet habitant de Pékin.

Autre signe de la popularité d'Emmanuel Macron : à l'université Sun Yat-sen de Canton (sud), où il s'exprimait vendredi, il a été acclamé par une marée d'étudiants , smartphones en main et avides de selfies, qui criaient son nom.

Producteur indépendant basé dans la capitale chinoise, Sélim Oulmekki, 33 ans, espère lui que la visite permettra de faire en sorte "que plus de films français puissent sortir en Chine" et que "les portes s'ouvrent" davantage. Expatrié en Chine depuis plusieurs années, il dit par ailleurs apprécier l'approche politique du dirigeant.

"Il a dit qu'il n'y avait pas de naïveté de la France par rapport à la Chine, qu'on a un modèle différent. Mais que la discussion avec la Chine, si elle est franche, doit se faire sans provocations dans les médias", déclare Sélim Oulmekki. "C'était certainement une référence aux Américains, même s'il ne les a pas cités. Et je pense que c'est la bonne stratégie."