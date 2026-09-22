Macron décrit la diplomatie pour Gaza comme un "spectacle de honte"

Le président français Emmanuel Macron a critiqué mardi les efforts de paix pour la bande de Gaza, déclarant qu'aucune voie humanitaire n'a été ouverte depuis une "paix prétendue" dans l'enclave palestinienne et décrivant la situation comme un spectacle qui fait "honte à tous".

Au cours d'un discours à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, le chef de l'Etat a également dénoncé la violence des colons en Cisjordanie occupée où, a-t-il dit, "le Hamas n'a jamais sévi".

"Regardez ce qui se passe en Cisjordanie, où chaque jour des violations sont faites, au nom de quoi ?", a déclaré Emmanuel Macron. "C'est construire chaque jour l'impossibilité d'un projet, qui est le respect des droits légitimes du peuple palestinien à exister", a-t-il poursuivi. "Mais c'est en même temps les conditions mêmes de la sécurité d'aujourd'hui et de demain pour Israël et son peuple - sécurité à laquelle nous sommes attachés, existence à laquelle nous sommes attachés".

"Tous ceux qui prétendent que la sécurité d'Israël passe par la violation de la souveraineté de tous ses voisins font une erreur funeste, affaiblissent la sécurité d'Israël pour aujourd'hui et pour demain, et la menacent", a dit le président français.

"Quelle est notre crédibilité si nous continuons de rester inactifs face à Gaza. Certains se flattent d'une paix prétendue, mais cette paix n'a pas rouvert une seule seconde les voies humanitaires. Devons-nous contempler ce spectacle qui nous fait honte à tous ?"

(Reportage de John Irish, rédigé par Jean Terzian)