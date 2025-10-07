Macron critiqué par Attal: il est "trop commode de s'acharner sur un seul homme", pour Fesneau (MoDem)

Marc Fesneau, président du groupe parlemenaire Les Démocrates (MoDem), à Paris le 3 septembre 2025 ( AFP / Alain JOCARD )

Le chef des députés MoDem Marc Fesneau a taclé mardi matin Gabriel Attal, après sa prise de distance avec Emmanuel Macron, estimant qu'il est trop "commode de s'acharner sur un seul homme" alors que la responsabilité se trouve à l'Assemblée.

"Il est très commode aujourd'hui de s'acharner sur un seul homme quand, au fond, c'est à l'Assemblée nationale qu'il faudrait essayer de trouver les solutions", a déclaré M. Fesneau sur Public Sénat.

"Qu'est-ce qui fait chuter les gouvernements? C'est pas le président de la République (...) C'est l'incapacité que nous avons à trouver un terrain d'entente pour des choses aussi simples que de voter un budget", a-t-il ajouté, estimant que l'heure n'est pas à "régler ses comptes" ou "à avoir ce type de querelle".

Il ne "faut pas" être dans "une forme d'ingratitude" alors que "nous sommes tous le produit d'une élection gagnée par un seul homme, Emmanuel Macron", a ajouté M. Fesneau, appelant la classe politique "à ne pas chercher de bouc émissaire" mais "à trouver des solutions".

Lundi soir, Gabriel Attal, ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron et président du parti présidentiel Renaissance, a largement pris ses distances avec le président, en déclarant ne plus plus comprendre, "comme beaucoup de Français", les décisions du chef de l'Etat.

Mardi, le chef d'Horizons Édouard Philippe, Premier ministre d'Emmanuel Macron de 2017 à 2020, a demandé au chef de l'Etat d'annoncer qu'"il organise une élection présidentielle anticipée", après l'adoption d'un budget pour 2026.