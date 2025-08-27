Macron apporte son "soutien total" à la décision de Bayrou, dit Primas

Le président français Macron au palais de l'Élysée à Paris

PARIS (Reuters) -Emmanuel Macron soutient totalement la décision de François Bayrou de demander un vote de confiance au Parlement sur le constat du surendettement de la France, a déclaré mercredi la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas.

Le président de la République est "en pleine osmose et en plein soutien" sur le fait qu'il faut se mettre d'accord sur les enjeux et retrouver une trajectoire financière pour redonner à la France des capacités d'investir, a-t-elle dit à l'issue du conseil des ministres.

Emmanuel Macron n'est ni dans le "déni de la réalité" ni dans le "catastrophisme" sur l'état financier de la France, a poursuivi Sophie Primas en assurant que l'état d'esprit du gouvernement était "combatif".

Il n'a pas du tout été question de scénarios post-8 septembre lors du conseil des ministres, a-t-elle ajouté.

(Reportage Elizabeth Pineau, rédigé par Bertrand Boucey et Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)