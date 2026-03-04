Macron appelle Israël et Beyrouth à la désescalade au Liban

(Actualisé tout du long avec éléments supplémentaires)

Emmanuel Macron a déclaré mercredi soir avoir exhorté les dirigeants israélien et libanais à une désescalade, dénonçant les attaques du Hezbollah libanais contre Israël comme une "faute majeure" mettant en péril la région et demandant à l'Etat hébreu de s'abstenir de toute offensive terrestre au Liban.

Le président français a effectué ces commentaires au cinquième jour de la guerre lancée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran, qui a répliqué en effectuant des attaques à travers la région. Le Hezbollah, aligné sur Téhéran, tire depuis lundi matin des projectiles en direction d'Israël, disant vouloir venger la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei, tué samedi au premier jour des bombardements israélo-américains.

Israël a répondu par des séries de bombardements à travers le Liban, notamment dans le sud du pays, frontalier de l'Etat hébreu, et en périphérie sud de la capitale Beyrouth, considérée de longue date comme un bastion du Hezbollah, marquant une intensification des hostilités avec le mouvement chiite armé.

Emmanuel Macron a fait savoir mercredi qu'il avait eu des entretiens téléphoniques avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, ainsi qu'avec le président et le Premier ministre libanais, Joseph Aoun et Nawaf Salam, pour évoquer la "situation préoccupante" au Liban.

Via le réseau social X, le chef de l'Etat a dit avoir "réaffirmé la nécessité que le Hezbollah cesse immédiatement ses attaques contre Israël et au-delà", dénonçant de la part du mouvement armé aligné sur l'Iran une "stratégie d'escalade (qui) constitue une faute majeure" mettant en péril l'ensemble du Proche-Orient.

"De même, j'ai appelé le Premier ministre israélien à préserver l'intégrité territoriale du Liban et à s'abstenir d'une offensive terrestre", a-t-il ajouté.

Paris va poursuivre "avec ses partenaires son soutien aux efforts des Forces armées libanaises afin qu'elles puissent assumer pleinement leurs missions de souveraineté et mettent un terme à la menace posée par le Hezbollah".

Les Etats-Unis et la France avaient chapeauté en novembre 2024 un cessez-le-feu fragile entre Israël et le Hezbollah pour mettre fin, en parallèle à la guerre à Gaza, à des affrontements transfrontaliers sans précédent depuis leur conflit de 2006.

