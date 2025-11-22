Macron appelle à une concertation élargie sur le plan de paix US pour l'Ukraine

Sommet des dirigeants du G20 à Johannesburg

JOHANNESBURG (Reuters) -Le président français Emmanuel Macron a salué samedi l'arrivée d'un nouveau plan de paix pour l'Ukraine, tout en soulignant la nécessité d'une négociation plus large impliquant les Européens, estimant que la proposition actuelle "ne peut pas simplement être une initiative américaine".

"Ce plan est bon dans le sens où il propose la paix et reconnaît des éléments importants sur des questions de souveraineté et de sécurité", a déclaré Macron en marge du sommet du G20 à Johannesburg.

(Rédigé par Nicolas Delame)