Macron annonce l'envoi de moyens militaires en Arabie pour protéger les exportations de pétrole

La France va envoyer des moyens militaires en Arabie saoudite, dont des soldats et des radars, afin de contribuer à la protection du site d'exportations d'hydrocarbures de Yanbu, a déclaré jeudi soir Emmanuel Macron lors d'une interview sur TF1 et France 2.

Cette annonce intervient dans un contexte d'attaques menées ces dernières semaines par les Houthis du Yémen contre l'Arabie saoudite. Le mouvement armé chiite, aligné sur l'Iran, a renforcé son contrôle sur le détroit de Bab el-Mandeb, donnant sur la mer Rouge, voie cruciale pour les exportations mondiales d'énergie, comme le détroit d'Ormuz.

(Rédigé par Bertrand Boucey et Jean Terzian)