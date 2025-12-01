Macron a discuté de l'Ukraine avec Trump-Elysée

Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu lundi de la situation en Ukraine avec son homologue américain Donald Trump, a annoncé l'Elysée.
(Rédigé par Nicolas Delame, édité par Benjamin Mallet)
Une gamme de médicaments, appelés GLP-1, efficaces contre le surpoids et le diabète, pourrait aider à lutter contre l'obésité, qui touche plus d'un milliard de personnes dans le monde, a déclaré lundi l'Organisation mondiale de la santé (OMS). On les connaît sous ... Lire la suite
"48 heures" pour sauver un fleuron du Made in France: l'Etat s'est dit "prêt" lundi à apporter cinq millions d'euros dans un projet de reprise en Scop du groupe d'électroménager Brandt, dont l'avenir est incertain depuis son placement en redressement judiciaire. ... Lire la suite
Entouré des chefs religieux libanais, Léon XIV a planté lundi un jeune olivier, symbole de paix, sous une immense tente dressée dans le centre de Beyrouth, après une cérémonie pendant laquelle il a appelé les dignitaires des différentes communautés à oeuvrer pour ... Lire la suite
Malgré ses dénégations, le maire de Saint-Etienne Gaël Perdriau a été reconnu "entièrement coupable" d'avoir fait chanter un rival avec une sextape et condamné lundi à quatre ans de prison ferme et une inéligibilité immédiate. "Je suis innocent, cette décision ... Lire la suite
