M. Warsh, de la Fed, annonce que la composition d'une partie des groupes de travail sera dévoilée la semaine prochaine

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* Le président de la Fed, M. Warsh, annonce que la composition des groupes de travail sera bientôt rendue publique

* Les groupes de travail de Warsh examinent de manière globale les opérations de la Fed

* Warsh annonce que des étrangers feront partie des groupes de travail

(Refonte et ajout de détails dans l'ensemble du texte) par Michael S. Derby, Balazs Koranyi et Francesco Canepa

Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a déclaré mercredi que la composition de certains postes clés au sein d’une série de « groupes de travail » chargés d’examiner les opérations de la banque centrale serait rendue publique très prochainement et que des ressortissants étrangers figureraient parmi leurs membres.

« Je pourrai probablement vous dire dès la semaine prochaine qui seront les experts externes » participant à ces groupes de travail, a déclaré M. Warsh lors d’une table ronde organisée par la Banque centrale européenne et réunissant des dirigeants de banques centrales à Sintra, au Portugal. « Certains d’entre eux auraient pu occuper des sièges comme celui-ci ces dernières années, d’autres auraient pu être des universitaires dans le public, mais nous avons vraiment cherché à recruter les meilleurs esprits » de la communauté économique, « y compris des personnes issues de pays autres que les États-Unis », a précisé M. Warsh. M. Warsh, qui n’a cité aucun nom, a expliqué pourquoi il cherchait de l’aide en dehors des États-Unis. Bloomberg a rapporté mercredi que l’ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mervyn King, qui a quitté ses fonctions en 2013, dirigerait l’un de ces groupes. « Nous ne demandons pas à de Tocqueville de venir en Amérique, mais parfois, nous avons besoin d’un étranger pour, en quelque sorte, y voir plus clair, et l’idée n’est pas de préjuger des résultats », a déclaré M. Warsh, faisant référence au penseur politique français Alexis de Tocqueville qui a étudié la société et la politique américaines dans les années 1830. M. Warsh a précisé qu’il gardait l’esprit ouvert sur la question, ajoutant que son groupe d’experts pourrait aider d’autres acteurs.

« Je pense que certains des enseignements tirés pourraient ne pas concerner uniquement le banquier central américain qui est nouveau dans cette équipe, mais aussi mes collègues présents sur scène », a déclaré M. Warsh, en référence aux dirigeants de la BCE, de la Banque d’Angleterre et de la Banque du Canada.

Lors d’une conférence de presse à l’issue de la réunion du Comité fédéral de l’open market (FOMC) des 16 et 17 juin, M. Warsh a annoncé la création de cinq « groupes de travail » chargés d’étudier la communication de la Fed, le bilan de la banque centrale, la manière dont la Fed utilise les données économiques, la productivité et l’emploi, ainsi que le cadre de lutte contre l’inflation de la banque centrale.

M. Warsh, dont la nomination à la tête de la Fed a été confirmée en mai, a mené sa campagne pour ce poste en fustigeant la conduite de la Fed ces dernières années, en appelant à un changement de régime et à « faire tomber quelques têtes ». Il s’est toujours montré un critique acharné du mode de fonctionnement de la Fed, de la manière dont elle s’explique et utilise son bilan pour soutenir les changements de politique monétaire; depuis son entrée en fonction, il a pris l’habitude de ne donner aucune indication sur les perspectives de politique monétaire.

Les groupes de travail créés par M. Warsh serviraient de comités consultatifs pour la banque centrale, et M. Warsh aurait besoin du soutien du reste de la direction de la banque centrale pour traduire ces recommandations en changements concrets de politique monétaire.

Le rôle des experts étrangers conseillant la Fed fait écho à celui que M. Warsh a joué ces dernières années au sein de la Banque d’Angleterre, où il apportait son expertise sur les questions de politique monétaire.