M. Warsh, de la Fed, a rencontré l'inspecteur général au sujet des travaux de rénovation des locaux ; il attend un rapport cet été

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Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a déclaré mercredi avoir rencontré l’inspecteur général de la banque centrale, qui lui a indiqué qu’un rapport serait publié cet été concernant les dépassements de coûts liés à un projet de rénovation en cours au sein du complexe du siège de la Fed à Washington.

Ce projet est devenu un enjeu hautement politique après que l'administration Trump a ouvert une enquête pénale à l'encontre du prédécesseur de M. Warsh, Jerome Powell, à ce sujet. L'enquête a été classée sans suite, mais elle explique en grande partie pourquoi M. Powell est resté à la Fed en tant que gouverneur après l'expiration de son mandat de président en mai.