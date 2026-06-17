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M. Warsh, de la Fed, a rencontré l'inspecteur général au sujet des travaux de rénovation des locaux ; il attend un rapport cet été
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 21:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a déclaré mercredi avoir rencontré l’inspecteur général de la banque centrale, qui lui a indiqué qu’un rapport serait publié cet été concernant les dépassements de coûts liés à un projet de rénovation en cours au sein du complexe du siège de la Fed à Washington.

Ce projet est devenu un enjeu hautement politique après que l'administration Trump a ouvert une enquête pénale à l'encontre du prédécesseur de M. Warsh, Jerome Powell, à ce sujet. L'enquête a été classée sans suite, mais elle explique en grande partie pourquoi M. Powell est resté à la Fed en tant que gouverneur après l'expiration de son mandat de président en mai.

Banques centrales
Kevin Warsh
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