M. Schmid, de la Fed, appelle à un resserrement de la politique monétaire pour freiner une inflation “trop élevée”

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* M. Schmid, de la Fed, estime que des hausses de taux sont nécessaires pour freiner l'inflation

* M. Schmid affirme que l'inflation excessivement élevée est la principale préoccupation

* M. Schmid estime que la plupart des secteurs de l'économie affichent de bons résultats

par Michael S. Derby

Jeff Schmid, président de la Banque fédérale de réserve de Kansas City, a déclaré mardi qu'un resserrement de la politique monétaire était nécessaire pour ramener une inflation “trop élevée” à l'objectif de 2%.

“L'économie semble afficher de bons résultats, à l'exception notable de l'inflation”, a déclaré M. Schmid dans le texte d'un discours qu'il devait prononcer lors d'un événement organisé par sa banque sur les questions agricoles.

“Ma principale préoccupation est l’inflation” et, au vu des données récentes, il ne semble pas que la politique monétaire soit restrictive et permette de contrer ces pressions sur les prix, a ajouté M. Schmid. “À ce titre, je pense que ramener l’inflation à l’objectif de 2% fixé par la Fed nécessitera un resserrement de la politique monétaire.”

Ce responsable, qui ne dispose actuellement pas du droit de vote au sein du Comité fédéral de l’open market (FOMC) chargé de fixer les taux d’intérêt, n’a pas précisé quand ni de combien il souhaiterait que la Fed relève ses taux.

Les remarques de M. Schmid étaient ses premières depuis la réunion du FOMC de la semaine dernière. À cette occasion, les responsables avaient voté en faveur du maintien de la fourchette cible des taux des fonds fédéraux entre 3,5% et 3,75%, dans un contexte de préoccupations persistantes concernant un niveau d’inflation trop élevé.

Trois responsables de la Fed ont voté en faveur d’une hausse, afin d’apaiser les pressions sur les prix, et d’autres responsables qui se sont exprimés ces derniers jours ont laissé entendre qu’ils étaient ouverts à une hausse des taux en fonction de l’évolution de l’économie.

Les marchés s’attendent à un resserrement de la politique monétaire. Mais le défi pour les investisseurs et les opérateurs réside dans le fait que le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, refuse de donner la moindre indication sur ce qu’il estime devoir être fait en matière de politique des taux d’intérêt, et s’est montré très avare de détails quant à sa vision de la fixation de cette politique.

Dans ses remarques, M. Schmid a mis en garde contre le risque de sous-estimer l’inflation résultant de chocs d’offre et a souligné que le récent répit lié à la baisse des prix de l’énergie s’est avéré de courte durée, dans le contexte des revirements constants de la guerre menée par le président Donald Trump au Moyen-Orient.

“Bien que les dernières données sur l’inflation pour le mois de juin aient montré un ralentissement encourageant, il serait prématuré d’accorder trop d’importance à un seul chiffre par rapport aux tendances récentes”, a déclaré le responsable, ajoutant: “Avec la nouvelle hausse du prix du pétrole, il est difficile de savoir dans quelle mesure le répit sur le front de l’énergie sera durable.”

M. Schmid a également souligné que les niveaux sous-jacents d’inflation étaient trop élevés par rapport à l’objectif de 2% de la Fed, et a ajouté que les investissements dans l’intelligence artificielle contribuaient également à faire grimper l’inflation d’une manière que la Fed ne peut ignorer.