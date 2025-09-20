 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Lyon remporte le derby sans forcer contre Saint-Étienne
information fournie par So Foot 20/09/2025 à 18:03

Lyon remporte le derby sans forcer contre Saint-Étienne

Lyon remporte le derby sans forcer contre Saint-Étienne

Saint-Étienne 0-2 OL Lyonnes

Buts : Heaps (42 e ) et Katoto (77 e ) côté OL

Encore un derby pour Lyon.…

