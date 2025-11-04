Lyon: le maire écologiste sortant lance sa campagne avec la gauche, sans LFI

Le maire écologiste sortant Grégory Doucet lance sa campagne pour l'élection municipale à Lyon, le 4 novembre 2025 ( AFP / JEFF PACHOUD )

Le maire sortant EELV de Lyon, Grégory Doucet, a lancé mardi sa campagne pour les élections municipales en annonçant l'union de la gauche et des écologistes, sans LFI, pour affronter l'ancien patron de l'OL Jean-Michel Aulas.

"Cette union de la gauche et de l'écologie, elle se veut d'abord porteuse d'espoir. Nous avons décidé de nous mettre ensemble pour continuer à conjuguer justice sociale et adaptation de la ville au défi du 21e siècle", a déclaré M. Doucet.

Le maire, élu en 2020 à la tête de la troisième ville de France, a donné le coup d'envoi de cette campagne aux côtés de leaders locaux du PS, du PCF, de Place Publique, d'ex-Insoumis et d'autres petits partis de gauche de sa majorité municipale, sur une place du centre de Lyon, devant une centaine de militants.

Deux sondages publiés ces dernières semaines le placent au premier tour à 23% ou 24% d'intentions de vote, loin derrière le candidat de la droite et du centre Jean-Michel Aulas (47%), qui l'emporterait nettement au second tour (61%).

"Nous sommes une équipe municipale sortante. Donc il n'y a pas d'urgence. Nous ne répondons pas aux oukases de Jean-Michel Aulas, ni à quelconque autre pression", a déclaré la députée socialiste Sandrine Runel, interrogée sur la possibilité que ces sondages aient pesé sur le tempo de la campagne.

Grégory Doucet et ses alliés seront aussi opposés à la candidate de La France insoumise, Anaïs Belouassa-Cherifi, députée du Rhône, qui lance sa campagne par un meeting jeudi à Lyon. Les deux sondages récents la placent en 3e position avec de 10% à 15% d'intentions de vote au premier tour.

"LFI a fait des choix qui sont les leurs, puisqu'ils ont annoncé il y a quelques temps qu'ils souhaitaient partir en campagne, en tout cas au premier tour, seuls. C'est le choix qu'ils font par ailleurs dans toutes les villes de France", a commenté Mme Runel.

La centaine de militants réunis autour de M. Doucet et ses alliés ont ensuite effectué du tractage dans les rues alentours.