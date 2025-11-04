 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lyon: le maire écologiste sortant lance sa campagne avec la gauche, sans LFI
information fournie par AFP 04/11/2025 à 16:15

Le maire écologiste sortant Grégory Doucet lance sa campagne pour l'élection municipale à Lyon, le 4 novembre 2025 ( AFP / JEFF PACHOUD )

Le maire écologiste sortant Grégory Doucet lance sa campagne pour l'élection municipale à Lyon, le 4 novembre 2025 ( AFP / JEFF PACHOUD )

Le maire sortant EELV de Lyon, Grégory Doucet, a lancé mardi sa campagne pour les élections municipales en annonçant l'union de la gauche et des écologistes, sans LFI, pour affronter l'ancien patron de l'OL Jean-Michel Aulas.

"Cette union de la gauche et de l'écologie, elle se veut d'abord porteuse d'espoir. Nous avons décidé de nous mettre ensemble pour continuer à conjuguer justice sociale et adaptation de la ville au défi du 21e siècle", a déclaré M. Doucet.

Le maire, élu en 2020 à la tête de la troisième ville de France, a donné le coup d'envoi de cette campagne aux côtés de leaders locaux du PS, du PCF, de Place Publique, d'ex-Insoumis et d'autres petits partis de gauche de sa majorité municipale, sur une place du centre de Lyon, devant une centaine de militants.

Deux sondages publiés ces dernières semaines le placent au premier tour à 23% ou 24% d'intentions de vote, loin derrière le candidat de la droite et du centre Jean-Michel Aulas (47%), qui l'emporterait nettement au second tour (61%).

"Nous sommes une équipe municipale sortante. Donc il n'y a pas d'urgence. Nous ne répondons pas aux oukases de Jean-Michel Aulas, ni à quelconque autre pression", a déclaré la députée socialiste Sandrine Runel, interrogée sur la possibilité que ces sondages aient pesé sur le tempo de la campagne.

Grégory Doucet et ses alliés seront aussi opposés à la candidate de La France insoumise, Anaïs Belouassa-Cherifi, députée du Rhône, qui lance sa campagne par un meeting jeudi à Lyon. Les deux sondages récents la placent en 3e position avec de 10% à 15% d'intentions de vote au premier tour.

"LFI a fait des choix qui sont les leurs, puisqu'ils ont annoncé il y a quelques temps qu'ils souhaitaient partir en campagne, en tout cas au premier tour, seuls. C'est le choix qu'ils font par ailleurs dans toutes les villes de France", a commenté Mme Runel.

La centaine de militants réunis autour de M. Doucet et ses alliés ont ensuite effectué du tractage dans les rues alentours.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le ministre nigérian des Affaires étrangères Yusuf Tuggar lors d'un point presse à Berlin le 4 novembre 2025 ( AFP / Odd ANDERSEN )
    Le Nigeria répond à Trump qu'il ne tolère aucune persécution religieuse
    information fournie par AFP 04.11.2025 16:56 

    Le Nigeria ne tolère aucune persécution religieuse, a assuré mardi le ministre des Affaires étrangères Yusuf Tuggar, en réponse à l'intervention militaire envisagée par le président américain Donald Trump pour défendre les chrétiens dans ce pays d'Afrique de l'ouest. ... Lire la suite

  • Sommet du lobby automobile français PFA à Paris
    Renault propose de geler pour dix ans la réglementation UE pour les petits EV
    information fournie par Reuters 04.11.2025 16:54 

    Le directeur général de Renault Group a préconisé mardi que la réglementation automobile en Europe soit gelée pendant au moins dix ans pour favoriser l'émergence d'une catégorie de petites voitures électriques abordables susceptibles de contrer la concurrence chinoise ... Lire la suite

  • L'écrivain, réalisateur et grand reporter Alfred de Montesquiou pose pour une session de photos, le 8 octobre 2025 à Paris ( AFP / JOEL SAGET )
    80 ans après, un récit sur le procès de Nuremberg salué par le prix Renaudot
    information fournie par AFP 04.11.2025 16:51 

    L'écrivain, réalisateur et grand reporter Alfred de Montesquiou a créé la surprise mardi en remportant le prix Renaudot de l'essai, avec son récit "Le crépuscule des hommes" qui raconte, 80 ans après, le procès de Nuremberg par les journalistes l'ayant couvert. ... Lire la suite

  • SCHLUMBERGER : Les signaux haussiers sont intacts
    SCHLUMBERGER : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 04.11.2025 16:45 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank