Lyon : Gérard Collomb dézingue le bilan des Verts, une « catastrophe absolue »

Gestion économique, sécurité, propreté... Depuis son banc de l'opposition à la mairie de Lyon et à la métropole, Gérard Collomb observe Grégory Doucet (Europe Écologie-Les Verts) et ses équipes mettre en musique leur politique. Et rien ne trouve grâce aux yeux de l'ancien édile, qui a revêtu l'écharpe tricolore pendant près de vingt ans. Dans une longue interview accordée au Progrès, lundi 5 juillet 2021, l'ex-ministre de l'Intérieur prédit même une « catastrophe absolue ! »

« Je ne croyais pas que ça allait être aussi violent », souffle Gérard Collomb, qui accuse les Verts d'avoir dupé leurs électeurs. « Les gens pensaient voter pour le climat, mais derrière, c'est tout un changement de société qui est à l'œuvre. Les Verts portent ce mouvement woke qui s'empare de notre société, la fragmente, l'archipellise », persifle-t-il dans les colonnes du quotidien régional.

« Arbres morts », attaque contre le Tour... Les polémiques des maires écolos

« Tout sur la prévention et rien sur la répression »

Non contents de contribuer à la division de la société française, les écologistes auraient également toutes les peines du monde à la protéger, alerte l'ancien socialiste. Celui qui a occupé la Place Beauvau entre mai 2017 et octobre 2018 en veut pour preuve l'opposition systématique des Verts lyonnais à la vidéoprotection. « Les

