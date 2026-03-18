Lyon fête le retour de trois cadres

Toute l’Europe a entendu le ouf de soulagement. Après 13 victoires consécutives, l’OL est tombé de son nuage et a enchaîné avec six matchs de suite sans succès. Quel est le niveau réel de cette équipe ? On sera sans doute plus proche de la réalité ce jeudi, lors des huitièmes de finale retour de Ligue Europa, face au Celta de Vigo.

Pas encore 90 minutes dans les jambes

Si le match aller n’a pas vraiment fait avancer la situation (1-1), l’effectif va être largement réoxygéné. Après de longs mois à l’infirmerie, Malick Fofana fait son grand retour . Le virevoltant ailier belge, absent depuis octobre, devrait notamment se régaler aux côtés d’Endrick.…

EL pour SOFOOT.com