Lyon attend une heure avant d’éteindre Angers

Malgré une domination évidente, l’Olympique lyonnais a dû patienter jusqu’à la 65e minute pour prendre l’avantage (défintif) sur Angers grâce à un but de Tanner Tessmann lors de la cinquième journée de Ligue 1. À la suite de cette quatrième victoire en cinq matchs, les Rhodaniens passent provisoirement dauphins du Paris Saint-Germain.

Lyon 1-0 Angers

But : Tessmann (65 e )

Il y avait plus de 70% de possession de balle. Il y avait environ 425 passes à 172, 392 réussies à 133. Il y avait une demi-dizaine d’occasions à zéro. Il y avait huit frappes à une, deux cadrées à rien. Il y avait cinq corners à que dalle, ou encore une grosse vingtaine de centres à cinq. Mais surtout, il y avait 0-0. Alors, au bout d’un corner tiré par Adam Karabec et repoussé par Hervé Koffi à la suite d’une tête signée Martin Satriano, Tanner Tessmann a fait respecter la logique (ou la justice, c’est selon) une fois l’heure de jeu écoulée : du pied gauche, le milieu de terrain a donné une victoire méritée à l’Olympique lyonnais face à un Angers tout simplement inférieur. Grâce à cette victoire sur la plus courte des marges, les Rhodaniens passent provisoirement dauphins du Paris Saint-Germain alors que le SCO reste douzième. Un classement à l’image de la rencontre, dominée par les Gones.…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com