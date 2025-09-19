 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lyon attend une heure avant d’éteindre Angers
information fournie par So Foot 19/09/2025 à 22:43

Lyon attend une heure avant d’éteindre Angers

Lyon attend une heure avant d’éteindre Angers

Malgré une domination évidente, l’Olympique lyonnais a dû patienter jusqu’à la 65e minute pour prendre l’avantage (défintif) sur Angers grâce à un but de Tanner Tessmann lors de la cinquième journée de Ligue 1. À la suite de cette quatrième victoire en cinq matchs, les Rhodaniens passent provisoirement dauphins du Paris Saint-Germain.

Lyon 1-0 Angers

But : Tessmann (65 e )

Il y avait plus de 70% de possession de balle. Il y avait environ 425 passes à 172, 392 réussies à 133. Il y avait une demi-dizaine d’occasions à zéro. Il y avait huit frappes à une, deux cadrées à rien. Il y avait cinq corners à que dalle, ou encore une grosse vingtaine de centres à cinq. Mais surtout, il y avait 0-0. Alors, au bout d’un corner tiré par Adam Karabec et repoussé par Hervé Koffi à la suite d’une tête signée Martin Satriano, Tanner Tessmann a fait respecter la logique (ou la justice, c’est selon) une fois l’heure de jeu écoulée : du pied gauche, le milieu de terrain a donné une victoire méritée à l’Olympique lyonnais face à un Angers tout simplement inférieur. Grâce à cette victoire sur la plus courte des marges, les Rhodaniens passent provisoirement dauphins du Paris Saint-Germain alors que le SCO reste douzième. Un classement à l’image de la rencontre, dominée par les Gones.…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'Américain Tanner Tessmann (d), auteur du but de la victoire pour Lyon face à Angers, le 19 septembre 2025 à Décines-Charpieu ( AFP / Olivier CHASSIGNOLE )
    Ligue 1: Tessmann soulage Lyon
    information fournie par AFP 19.09.2025 23:33 

    Lyon a dû s'armer de patience pour remporter un succès mérité aux dépens d'Angers avec un but de Tanner Tessmann (1-0), vendredi au Groupama stadium lors de la 5e journée de Ligue 1, un résultat qui permet à l'OL de revenir provisoirement à hauteur du PSG en tête ... Lire la suite

  • Un champion du monde supplémentaire prend sa retraite
    Un champion du monde supplémentaire prend sa retraite
    information fournie par So Foot 19.09.2025 23:24 

    Après Samuel Umtiti ou Steve Mandanda, Jérôme Boateng. Comme le premier, le défenseur avait évolué à l’Olympique lyonnais. Comme le second, l’arrière central avait donc joué en Ligue 1. Et comme les deux anciens de l’équipe de France, l’ex du Bayern Munich a décidé ... Lire la suite

  • Ligue 2 : Première place pour le Red Star, doublé de CSC pour Théo Pellenard
    Ligue 2 : Première place pour le Red Star, doublé de CSC pour Théo Pellenard
    information fournie par So Foot 19.09.2025 22:09 

    Et le héros de la soirée de Ligue 2 s’appelle… … Théo Pellenard, mais à son détriment : en déplacement à Amiens (cinquième au classement), Laval (douzième) s’est incliné en raison de deux buts du défenseur marqués contre son propre camp (sans compter celui de Victor ... Lire la suite

  • National : première place pour Rouen, petit gâchis pour Versailles et Sochaux
    National : première place pour Rouen, petit gâchis pour Versailles et Sochaux
    information fournie par So Foot 19.09.2025 21:38 

    Mais quand s’arrêteront-ils ? Hé bien ce vendredi, lors de la septième journée de National… Versailles (le dauphin) a pourtant cru enchaîner sa cinquième victoire en autant de matchs sur le terrain d’Aubagne (huitième) grâce à la maîtrise de Shelton Guillaume sur ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank