Lyhanna: Villepin propose la création d'un parquet pour les violences faites aux femmes et aux enfants

L'ancien Premier ministre Dominique de Villepin à Strasbourg le 12 mai 2026 ( AFP / ROMEO BOETZLE )

L'ancien Premier ministre Dominique de Villepin, qui se prépare à la présidentielle de 2027, a proposé dimanche la création d'un parquet "spécialisé sur les violences faites aux femmes et aux enfants" après la mort de la collégienne de 11 ans Lyhanna.

Il a appelé sur BFMTV/La Tribune Dimanche à apporter "davantage de spécialisation" dans le système de la justice.

"Je propose que nous ayons un parquet spécialisé sur les violences faites aux femmes et aux enfants", a-t-il ajouté, rappelant que cela a été fait pour le terrorisme et pour le crime organisé.

Selon lui, une telle initiative permet "d'établir clairement une priorité avec la centralisation sur les grands dossiers qui est nécessaire".

La création d'un parquet dédié a pour a but de "fournir un appui et des ressources à des procureurs référents locaux (...), avec des moyens spécifiques notamment en termes de formation" ainsi que de "suivre directement les affaires de réseaux ou à risque de sérialité et d'itinérance criminelle", a ensuite précisé son entourage à l'AFP.

"Depuis sa loi de protection intégrale de 2004, l'Espagne a créé des tribunaux spécialisés traitant exclusivement les violences de genre, et a fait baisser d'un tiers le nombre de féminicides en deux décennies", a ajouté cette source.

Dominique de Villepin a aussi évoqué la création d'"unités spécialisées" concernant ces violences qu'il voit comme une "urgence nationale", ainsi qu'une meilleure formation des agents.

"Il faut humaniser notre justice", a-t-il ajouté. "On ne peut plus conserver la même attitude de suspicion que celle que nous avons vis-à-vis de la parole des enfants, et en particulier, dans le cas présent, de la parole des filles."

L'ex-ministre chiraquien a affirmé que, pour désengorger les tribunaux, une partie des contentieux routiers pourraient aussi être "allégés par des peines d'amendes forfaitaires".

La mort de Lyhanna, dont le corps a été retrouvé cette semaine, a déclenché une polémique concernant le traitement judiciaire des plaintes pour viols sur mineurs visant le principal suspect.

Dominique de Villepin a dénoncé un "scandale d'Etat" mais a mis en garde contre la "logique de bouc émissaire" s'agissant des dysfonctionnements judiciaires.

"C'est une multitude de défaillances qu'il faut avoir le courage de reconnaître", a-t-il dit, estimant que "chacun d'entre nous doit faire son examen".