Lyhanna: Panot (LFI) appelle Darmanin à démissionner

La cheffe de file des députés LFI, Mathilde Panot, devant l'Hôtel Matignon après avoir participé à une réunion des dirigeants des partis sur le conflit en Iran, organisée par le Premier ministre, Paris, le 11 mars 2026 ( AFP / Bertrand GUAY )

La cheffe de file des députés LFI, Mathilde Panot, a appelé dimanche le ministre de la Justice Gérald Darmanin à démissionner en pointant sa "responsabilité politique" dans la mort de la collégienne Lyhanna.

"Il doit démissionner", a-t-elle affirmé sur LCI, reprochant à Gérald Darmanin d'avoir enclenché une "clochardisation de la justice" en réduisant ses moyens "année après année".

S'il partait, "ça ne changerait pas la politique de fond", a-t-elle estimé, mais "ça enverrait un signal politique".

Gérald Darmanin a présenté ses excuses "au nom de la Justice" vendredi et déploré que "l'institution judiciaire n'(ait) pas su protéger" Lyhanna, dont le corps a été retrouvé jeudi soir dans le Gers.

Une marche blanche doit se tenir dimanche à Fleurance en hommage à la jeune fille.

Il avait évoqué de potentielles sanctions pouvant être prises si "des défaillances, des fautes professionnelles" étaient avérées.

"Ce n'est pas une responsabilité individuelle qu'il faut pointer, c'est une responsabilité d'abord et avant tout politique", a jugé Mathilde Panot.

L'insoumise a estimé que la mort de la collégienne n'était pas un "dysfonctionnement" mais la marque d'un "problème systémique".

"En France, en 2026, on continue de mourir d'être un enfant ou une enfant, on continue de mourir d'être une femme."

Elle a accusé Gérald Darmanin de "n'avoir entendu aucune des alertes qui sont faites depuis des années, à la fois par les professionnels de la protection de l'enfance et par les professionnels de la justice".