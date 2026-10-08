Lycées: Geffray présentera un "plan d'urgence" sur les remplacements d'ici "quelques heures ou quelques jours"

Le ministre de l'Education Edouard Geffray à l'Assemblée nationale le 7 octobre 2026 à Paris ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

Le ministre de l'Education Edouard Geffray a indiqué jeudi qu'il présenterait un "plan d'urgence" d'ici "quelques heures ou quelques jours" sur la question du non-remplacement d'enseignants absents, une des préoccupations exprimées par les lycéens mobilisés.

Sur le remplacement des enseignants, "on a un plan d'urgence, dont j'aurai l'occasion de détailler des données précises d'ici probablement quelques heures ou quelques jours", a-t-il déclaré à la presse à Reims, après y avoir rencontré des élèves du lycée professionnel Raymond Kopa.

A propos de sa rencontre avec les trois principales organisations lycéennes dans l'après-midi, il a indiqué qu'il comptait notamment "leur expliquer ce qu'on a fait sur la question des remplacements".

Il a souligné que les outils de suivi ont été améliorés, pour permettre "d'avoir un plan d'action un peu plus ciblé sur les établissements les plus concernés".

Lors de cette rencontre seront également évoquées "les questions de démocratie lycéenne" et la plateforme d'orientation post-bac Parcoursup, dont les élèves de terminale seront "les bénéficiaires immédiats dès cette année des mesures qu'on va prendre", a-t-il assuré.

Auparavant, un élève en terminale bac pro avait décrit au ministre des bâtiments dégradés "avec un seul cabinet qui ferme et pas de papier toilette", une autre "un enseignant absent pendant toute une année scolaire et pas remplacé". Plusieurs ont partagé la difficulté à trouver un stage, crucial dans les parcours professionnels.

A l'adresse des lycéens manifestant de nouveau jeudi, M. Geffray a assuré travailler à la résolution de leurs revendications "la plus rapide possible, dans un cadre budgétaire qui sera débattu au Parlement"