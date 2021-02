Lutte contre la pauvreté : Les Républicains jouent les équilibristes

Qu'on se le dise, Les Républicains ne sont pas divisés entre libéraux et sociaux. C'est le message qu'a voulu faire passer le parti de droite, à l'occasion de la présentation à la presse de 15 propositions de son groupe parlementaire à l'Assemblée nationale pour lutter contre la pauvreté.

« On peut être libéral et social et, franchement, les deux vont ensemble. [...] ne surjouons pas nos différences, nous sommes tous attachés à la liberté d'entreprendre », a martelé le président du groupe, Damien Abad, qui revendique le fait de « défendre à la fois les libertés sur le plan économique mais aussi d'incarner une droite sociale ». Si l'absence d'Éric Woerth, considéré comme un représentant de l'aile plus « libérale », a été remarquée, elle était liée à son agenda en tant que président de la commission des Finances de l'Assemblée, a assuré Damien Abad.

Libéraux, souverainistes, sociaux : à droite, fritures sur la ligne économique

Issues d'un groupe de travail qui a beaucoup consulté les associations de lutte contre la pauvreté, les propositions de la droite visent à endiguer l'augmentation des bénéficiaires de l'aide alimentaire en cette période de crise économique et sociale liée à la situation sanitaire. Elles tombent à pic pour couper l'herbe sous le pied d'Emmanuel Macron, censé présenter jeudi des mesures pour renforcer « l'égalité des chances ».

Un chèque alimentaire de

