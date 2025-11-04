Lula ne veut pas d'une "invasion terrestre" américaine du Venezuela

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva lors d'une interview avec des agences internationales, dont l'AFP, le 4 novembre 2025 à Belem, au Brésil ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a rejeté mardi une éventuelle incursion terrestre des États-Unis au Venezuela, réitérant sa disposition à servir de médiateur entre les deux pays.

"Je ne veux pas que nous en arrivions à une invasion terrestre" au Venezuela par les forces armées des États-Unis, a déclaré Lula à Belém lors d'une interview avec des agences internationales, dont l'AFP.

Son homologue américain Donald Trump a ordonné un important déploiement militaire dans les Caraïbes, avec pour objectif affiché de lutter contre le trafic de drogue.

Le président vénézuélien Nicolas Maduro, accusé par le président américain de diriger un cartel de drogue, affirme que le véritable objectif de Washington est "d'imposer un changement de régime" à Caracas et de s'emparer du pétrole vénézuélien.

"J'ai dit au président Trump" lors d'une réunion à Kuala Lumpur le mois dernier que "les problèmes politiques ne se résolvent pas avec des armes. Ils se résolvent par le dialogue", a indiqué Lula.

Le dirigeant de gauche, qui se trouve à Belem pour présider le sommet des dirigeants de la COP30 sur le climat jeudi et vendredi, a estimé que les États-Unis devraient "essayer d'aider" les pays dans leur lutte contre le trafic de drogue "au lieu d'essayer de leur tirer dessus".

Selon Lula, le sujet sera abordé lors d'un sommet de la Communauté des États latino-américains et Caribéens (Celac), prévu les 9 et 10 novembre dans la ville colombienne de Santa Marta.