Lula loue la "force" de l'économie brésilienne malgré la méfiance des investisseurs

"L'économie brésilienne est forte" a assuré lundi le président Luiz Inacio Lula da Silva, qui fait face actuellement aux préoccupations des investisseurs quant à sa capacité à maintenir l'équilibre budgétaire.

( AFP / NELSON ALMEIDA )

"Nous avons encore d'énormes défis à relever. Mais l'économie brésilienne est forte et elle continue de croître", a affirmé le président de gauche lors d'une allocution télévisée pour présenter ses voeux à la population avant les fêtes de Noël.

Selon lui, le gouvernement, qui a relancé des programmes sociaux depuis son retour au pouvoir pour un troisième mandat en janvier 2023, "est efficace et investit dans ce qui est le plus important, la qualité de la vie de la population brésilienne".

Ces dernières semaines, le réal brésilien s'est fortement déprécié depuis l'annonce d'un paquet de réductions des dépenses publiques jugé insuffisant par les milieux d'affaires.

Lundi, la cotation de la monnaie brésilienne a clôturé à 6,18 réais pour un dollar (+1,87%), après avoir franchi le seuil symbolique de six réais fin novembre.

Vendredi, le Parlement a adopté le paquet de réduction des dépenses, mais l'économie escomptée par le gouvernement, évaluée initialement à 70 milliards de réais (environ 11 millions d'euros), devrait être moins importante que prévue en raison de modifications apportées par les députés et sénateurs.

Selon le ministre des Finances, Fernando Haddad, cela pourrait représenter un milliard de réais d'économie en moins pour les comptes publics.

Mais Lula a affiché son optimisme, alors que la première économie d'Amérique Latine est sur les rails pour enregistrer une croissance de 3% cette année et que le taux de chômage est au plus bas depuis douze ans.

"Nous avons cueilli les fruits de notre travail, mais il faut continuer à planter et à semer (...) pour que notre cueillette soit de plus en plus généreuse", a-t-il déclaré lundi soir.

Lors de cette allocution présidentielle, Lula, 79 ans, est apparu à l'écran portant une simple chemise bleu ciel et le chapeau panama qu'il arbore en public depuis sa sortie d'hôpital la semaine dernière, après une opération pour un hémorragie près du cerveau dans la nuit du 9 au 10 décembre.

"Je suis encore plus fort", a-t-il dit lundi, se montrant reconnaissant de la "chaîne de solidarité" et des "messages d'affection" reçus durant son hospitalisation pour cette intervention chirurgicale d'urgence liée à un accident domestique survenu en d'octobre.