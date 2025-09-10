Łukasz Fabiański passe de West Ham à West Ham
Quitter pour mieux se retrouver n’a jamais été aussi vrai.
Trois mois après ses adieux face à Ipswich avec West Ham, Łukasz Fabiański a signé à … West Ham . Ce mercredi, les Hammers ont officialisé le retour du gardien polonais pour la saison à venir. En mai dernier, le joueur de 40 ans, en fin de contrat, avait quitté le club de l’est londonien après sept ans de bons et loyaux services.…
MBC pour SOFOOT.com
