La Beaujoire va (encore) accueillir les féminines du FC Nantes
Impossible n’est pas nantais !
Le FC Nantes accueillera le Paris FC le vendredi 3 ou le samedi 4 octobre prochain à la Beaujoire. La date dépend de l’éventuelle (et probable) qualif du PFC en Ligue des champions, qui joue ses barrages contre l’Austria Vienne, mais ne change rien à l’objectif des Nantaises : battre le record d’affluence des féminines pour un match à la Beaujoire. Les places sont vendues cinq euros.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
