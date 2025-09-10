Début de la phase de vente des billets pour la Coupe du monde 2026

Les Argentins ont déjà commencé à vendre leurs bagnoles.

Les demandes de prévente pour aller voir la Coupe du monde 2026 sont ouvertes. La FIFA a ouvert la première phase de vente de billets pour le Mondial nord-américain. De ce 10 septembre au 19, les titulaires de cartes bleues (ou Gold) Visa, partenaire de la FIFA, peuvent s’inscrire et tenter d’acheter des billets pour la coupe à 48. La FIFA procèdera à un tirage au sort des clients-supporters qui pourront ensuite acheter leurs billets.…

