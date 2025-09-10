 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Début de la phase de vente des billets pour la Coupe du monde 2026
information fournie par So Foot 10/09/2025 à 21:10

Les Argentins ont déjà commencé à vendre leurs bagnoles.

Les demandes de prévente pour aller voir la Coupe du monde 2026 sont ouvertes. La FIFA a ouvert la première phase de vente de billets pour le Mondial nord-américain. De ce 10 septembre au 19, les titulaires de cartes bleues (ou Gold) Visa, partenaire de la FIFA, peuvent s’inscrire et tenter d’acheter des billets pour la coupe à 48. La FIFA procèdera à un tirage au sort des clients-supporters qui pourront ensuite acheter leurs billets.…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
